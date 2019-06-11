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Çocuklara Sürücü Seyahat Karneleri verildi

Antalya’da çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört dağıttı ve Sürücü Seyahat Karnesi verildi.

11 Haziran 2019 Salı 18:20
Çocuklara Sürücü Seyahat Karneleri verildi

Antalya’da çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört dağıttı ve Sürücü Seyahat Karnesi verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında çocuklara yönelik olarak “Dikkat Sizden Notlar Bizden, Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum” sloganıyla 100 çocuğa bisiklet yarışması düzenlendi. Bu kapsamda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt’un katılımıyla uygulama noktalarında denetimler ve ziyaretler yapıldı.Akseki-Antalya Karayolu Asayiş Uygulama Noktası, Antalya-Burdur Karayolu Asayiş Uygulama Noktasındaki araçlar durdurularakçocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan bayram kutlama kartları ve bayram şekerleri ile “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20 bin adet Sürücü Seyahat Karnesi denetimler esnasında ekiplerce yarışma hakkında bilgiler verilerek dağıtılmaya başlandı.


Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürütülen ortak çalışmalarda kampanyanın başladığı tarihten itibaren Antalya’da yoğun olarak kullanılan 6 ayrı kavşakta billboard, 30 ayrı dijital ekran üzerinden de kampanyanın tanıtımı, kampanya süresince devam ettirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:20
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