0553 313 94 23

Çocuklara sürücü seyahat karneleri dağıtıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü,İçişleri Bakanlığımızca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Polis Yol Kontrol Uygulama Noktaları’nı ziyaret ederek denetim esnasında durdurulan araçlardaki çocuklarımıza kırmızı düdük ve trafik karnelerini teslim edip, kampanya hakkında bilgiler verdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
Çocuklara sürücü seyahat karneleri dağıtıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü,İçişleri Bakanlığımızca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Polis Yol Kontrol Uygulama Noktaları’nı ziyaret ederek denetim esnasında durdurulan araçlardaki çocuklarımıza kırmızı düdük ve trafik karnelerini teslim edip, kampanya hakkında bilgiler verdi.


Bu bayram sensiz olmaz


“Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” projelerine Iğdır’da önemli bir şekilde destek verildiğini hatırlatan Vali Ünlü, ’’Çocuklarımızı kampanyaya teşvik etmek için buradayız, hem hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ettik, hem de evlatlarımıza kırmızı düdükleriyle trafik karnelerini teslim ettik. Çocuklarımız karneleriyle anne ve babalarına not verecekler ve düdükleriyle onları kurallara uymaya davet edecekler. Bu konuda biz çok hassasız, artık trafik kazalarından gelen acı haberleri duymak istemiyoruz. Buradan tüm sürücülere, ebeveynlere, hemşehrilerimize ’’bu bayram sensiz olmaz’’ diyor ve trafik kurallarının üzücü tecrübelerden oluştuğunu belirterek hiçbir kuralın ihlal edilmemesi gerektiğini tekraren hatırlatıyorum.’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçük çocuğun şakası savaş uçakların havalandırdı
    1. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    2. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    3. Deniz 7 dakika görev aldı
    4. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    5. AKEDAŞ bayrama hazır
    6. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    7. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    8. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    9. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    10. Veteriner hekimlerinden..
    11. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    12. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    13. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    14. Karaman İspanya’da tatilde
    15. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    16. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    17. Çankırı'da yangın
    18. 200 aileye gıda yardımı
    19. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    20. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular