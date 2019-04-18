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Çocuklara özel Onur Erol konseri Forum Çamlık’ta

Denizli Forum Çamlık AVM minik misafirlerini, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol’un konserinde ağırlayacak.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:46
Çocuklara özel Onur Erol konseri Forum Çamlık’ta

Denizli Forum Çamlık AVM minik misafirlerini, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol’un konserinde ağırlayacak.


Forum Çamlık AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında minik misafirlerini Onur Erol’la buluşturuyor. 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak Onur Erol konserinde hep beraber şarkılar söylemek ve interaktif oyunlarla sosyalleşme imkanı bulmak isteyen çocuklar, ücretsiz gerçekleştirilecek konsere davetli.


Müzik eğitimcisi Onur Erol’un hikayesi Almanya’da yaşayan kuzeninin kendisinden Türkçe çocuk Şarkıları istemesiyle başladı. Uzun yıllardır çocuklarla müzik alanında çalışan sanatçı, bu alandaki eksikliği fark ederek Karamela Sepeti Şarkıları‘na adını veren, sözü ve müziği kendine ait olan şarkılardan oluşan ilk uygulamalı kitabını ve aynı isimdeki çocuk şarkıları albümü “Karamela Sepeti”ni 2005 yılında yayınlandı. Özellikle youtube kanalındaki şarkıları ve çocuklarla beraber oynadığı klipleriyle adından sıkça söz ettirdi. ’’Zerzevatçı Teyze’’, “Kendin Yap Kendin Çal” gibi çalışmalarıyla çocuklar arasında popüler olmaya başladı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:46
  1. konser
  2. sanat

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