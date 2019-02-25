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Çocuklara oyunlu, bulmacalı "vergi bilinci" dersi

Türkiye'de vergi bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl 5 milyon 528 bin 158 öğrenciye eğitim verildi- Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan eğitim amaçlı materyallerde çizgi filmden bulmacaya, şarkılardan oyunlara kadar çocukların ilgisini çekecek çeşitli konulara yer verildi- 494 okul ziyaretinde, toplam 29 bin 771 öğrenciye kurumların tanıtımı ve vergi konusunda bilgilendirme yapılırken, üniversitelerde 79 stant kurularak kayıt dışı ekonomi, istihdam ve vergi bilincine ilişkin bilgiler aktarıldı

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
Çocuklara oyunlu, bulmacalı "vergi bilinci" dersi

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'de vergi bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Geçen yıl 5 milyon 528 bin 158 öğrenciye eğitim verilirken, çizgi filmden bulmacaya, şarkılardan oyunlara kadar çocukların ilgisini çekecek pek çok materyalden yararlanıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması hedefiyle her yıl şubat ayının son haftası "Vergi Haftası" olarak kabul ediliyor. Bu yıl 25 Şubat-3 Mart dönemini kapsayan 30. Vergi Haftası'nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hafta kapsamında, özellikle gençlerin ve çocukların bu bilinci edinmesi amacıyla 81 ilde çalışmalar yapılıyor.

Okullarda uygulamaya konulan "Vergi Bilincini Geliştirme Projesi" ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bilgilendiriliyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından özel eğitim içerikleri hazırlandı.

- Şarkılar ve bulmacalarla vergi dersi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca oluşturulan "http://www.vergibilinci.gov.tr" internet sitesinde öğrencilerine yönelik hazırlanan broşür, sunum, şarkı ve bulmacalara erişilebiliyor. Sitede "Puan hesaplamaca", "Gelir gider defteri" ve "Vergi memuru sen olsaydın" gibi ilginç oyunlar yer alıyor.

Bunun yanı sıra sitede ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine özel "Öğretmen Kitabı", materyal kullanımı, çizgi anlatım ve sorularla ilgili açıklamalar da yer alıyor.

Türkiye'de vergi bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl 5 milyon 528 bin 158 öğrenciye eğitim verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen 494 okul ziyaretinde, toplam 29 bin 771 öğrenciye kurum tanıtımı ve vergi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Üniversitelerde 79 stant kurularak kayıt dışı ekonomi, istihdam ve vergi bilinci gibi konulara yönelik bilgiler sunuldu. Bu eğitimler sırasında Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan materyallerden yararlanıldı.

- Vergi rekortmenlerine ziyaret

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi hedefi kapsamında, öğrencilerin yanı sıra genç girişimciler de unutulmadı. Bu çerçevede vergi dairesi müdürlüğü bazında bin 522 genç girişimci vergi konularında bilgilendirildi.

Kurum içi eğitimler kapsamında ise vergi dairesi çalışanlarına yönelik 74 kişisel gelişim semineri ile 65 etkin iletişim, takım çalışması ve motivasyonu artırıcı etkinlik düzenlendi.

Vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının özendirilmesi amacıyla beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren "gönüllü uyum seviyesi yüksek" 9 bin 306 mükellefin iş yerlerine gidilerek, sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alındı.

Vergi Haftası kapsamında geçen yıl 180 bin afişin basımı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında, 212 dev ekranda afiş ve sunum görselleri yayınlandı. Resmi kurum ve kuruluşlara 564 ziyaret yapıldı. Türkiye'deki 256 yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavir meslek odasına gidildi.

Söz konusu haftaya yönelik içerik ve etkinliklere "http://www.vergihaftasi.gov.tr" internet sitesinde yer veriliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. öğrenci
  4. Vergi Haftası

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