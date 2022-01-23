Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi kendini hissettiriyor. Güncel vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor. Ülkemizde 2021 Eylül ayıyla birlikte 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Aileler artan vakalar sebebiyle 12 yaş altına ne zaman aşı yapılacağını araştırmaya başladı.

Çocuklara korona aşısı yapılacak mı? 12 yaş altına aşı yapılacak mı?

Omicron varyantının etkisine karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, “Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce yaptığı açıklamalara bakıldığında 12 yaş altın için aşı düşünülmediği anlaşılıyor. Ancak son dönemde pek çok ülke 12 yaş altına da aşı hakkı tanımladı. Bu sebeple önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor.