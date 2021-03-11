Çocuklara korona aşısı var mı? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıyla, sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzeri ile kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşların aşılanacağını açıklamıştı. Türkiye’de şuana kadar aşılanlanların sayısı 10.5 milyonu geçerken, çocukların da aşılanıp aşılanmayacağı anne ve babalar tarafından merak ediliyor.

Korona aşısı çocuklarda yen atki yapar mı?

İsrail’de 6 ile 12 yaş arasındaki 600 çocuğun Pfizer/BioNTech aşısıyla Covid-19’a karşı aşılandığı duyuruldu. Hükümete bağlı aşı görev gücünün yöneticisi olan Boaz Lev, The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Ülkenin her yerinden seçilen 600 çocuğu aşıladık. Hiçbir önemli yan etkiyle karşılaşmadık. Hafif yan etkiler de oldukça nadir olarak ortaya çıktı. Bu çok umutlandırıcı bir durum” ifadelerini kullandı.

Pfizer/BioNtech şu anda, İsrail’dekinden farklı olarak 12-15 yaş çocuklarda aşının etkilerini inceleyen bir klinik çalışma yürütüyor ve deneylerin 5 ile 11 yaş arasını da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Oxford Üniversitesi de AstraZeneca’yla birlikte geliştirdiği aşının 6 yaş ve üstü çocuklar üzerinde denediğini duyurdu. Söz konusu çalışmaların birkaç ay içinde sonuçlanması hedefleniyor.

Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüs aşısını yetişkinlerdeki uygulamasını gördükten sonra çocuklara da sunmak için çalışma yapacaklarını belirtti. Prof. Dr. Kara, çocukların yetişkinlere oranla daha az corona virüs geçirdiğini belirterek, “Çocuklar da doğal olarak bu mikroorganizmayı alıyorlar; ama corona virüs az sayıda geliştiriyorlar. Yetişkin birinin alması ile bir çocuğun almasında böyle bir fark var. Hastalanması, klinik bulgunun ortaya çıkması, şikayetinin ortaya çıkması çocuklarda biraz daha az. O bakımdan çocukların bugün için corona virüse daha az yakalandığını biliyoruz” dedi.