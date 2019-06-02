0553 313 94 23

Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi

Karabük'te, durdurdukları araçlardaki çocuklara lokum ikram eden trafik polisleri, "sürücü seyahat karnesi" dağıtarak ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi, uyarmaları için de kırmızı düdük verdi

02 Haziran 2019 Pazar 19:12
Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi

KARABÜK (AA) - Karabük'te polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki çocuklardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini sürücü seyahat karnesine işaretlemelerini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un da katılımıyla 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde Karabük-Ankara kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Bölge Trafik Müdürlüğü önünde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu, çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Vali Gürel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki çocuklara Safranbolu lokumu ikram etti, "Sürücü seyahat karnesi" vererek, ebeveynlerinin kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini söyledi. Gürel ayrıca çocuklara kırmızı düdük de vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlalleri için kullanmalarını istedi.

Vali, çocuklara doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar #trafikkarnem hashtag'i ile @TrafikEgm Twitter adresine yükleyebileceklerini, karneleri en çok beğeni alan ilk 100 öğrencinin bisiklet ile ödüllendirileceğini anlattı.

Gürel, çocukların www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebileceklerini belirtti.

Arka koltukta bulunan çocukların da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Gürel, ön koltukta çocuğuyla seyahat eden bir sürücüyü uyardı, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ çocuğu kucağına alarak arka koltuğa yerleştirdi.

- "Şu anda kadar 69 bin araç kente geldi"

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başlamasıyla özellikle büyük şehirlerden Karabük'e büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Karabük'ün aynı zamanda bir geçiş noktası olduğunu belirten Gürel, "Şu anda kadar 69 bin araç kente geldi. Bu büyük bir yoğunluk. Bazı noktalarda tıkanmalar olduğunu ama arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bertaraf edildiğini de görüyoruz. Maksadımız vatandaşın bayramı bayram havasında geçirmesi, sevdiklerine huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşmaları." diye konuştu.

Kent genelinde 558 personelin hem asayişi sağlamak hem de trafik tedbirlerini almak için çalıştıklarını vurgulayan Gürel, "170 personelle de jandarmamız görev başında. Bayramın güzel geçmesi adına görev başındayız. Bugün farkındalık oluşturmak ve Bakanlığımızın projelerini anlatmak adına buradayız." ifadesini kullandı.

Bakanlığın projelerine değinen Gürel, herkesin bayramını tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:12
  1. Denetim
  2. Fuat Gürel
  3. Karabük
  4. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
    1. Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1..
    2. Sapanca’da tekrarlanan seçimde..
    3. Alanya turizmine bayram dopingi
    4. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi iptal
    5. Ortalık savaş alanına döndü! Çok..
    6. Almanya'da SPD lideri Nahles'in..
    7. İsveç'te Esed rejimi protesto edildi
    8. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi..
    9. Yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi..
    10. Bakan Kasapoğlu'nun mutlu günü
    11. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    12. Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele..
    13. Yüzme bezi / mayo bez seçerken hangi..
    14. Otobüste küfürlü konuşan gençleri..
    15. Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında..
    16. 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası sona..
    17. Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
    18. Bayram tatiline giden doktor kaza..
    19. Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten..
    20. Polis Ve Jandarmadan "Çocuklara karne..
    21. Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8..
    22. SGK duyurdu! 21 Haziran'a kadar uzatıldı
    23. Yenileme seçimleri
    24. Otomobille çarpışan motosikletin..
    25. Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü..
    26. D-100’de bariyerlere çarpan otomobil..
    27. Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı..
    28. Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı
    29. Annesini trafik müdürüne şikayet etti
    30. Mazbata alamayan eşinin yerine aday..
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür