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Çocuklara geri dönüşüm oyunla öğretilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmak için "Atık Ayrıştırıcısı" ve "Atık Avcısı" isimli oyunlar geliştirdi- Akıllı telefonlara veya tabletlere ücretsiz indirilebilen oyunlarla çocuklara; kağıt, plastik, cam, metal gibi atık türlerini tanıtılırken, çöpleri kaynağında ayrıştırma alışkanlığı kazandırarak geri dönüşümü eğlenceli bir şekilde öğretilmesi hedefleniyor

28 Mart 2019 Perşembe 13:49
Çocuklara geri dönüşüm oyunla öğretilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara dönüşüm bilincini kazandırmak için geliştirdiği "Atık Ayrıştırıcısı" ve "Atık Avcısı" isimli oyunları hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB, "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında atıkları niteliklerine göre ayrıştırılıp ekonomiye katkı sağlamak için tesisleşme yatırımlarını sürdürürken, geri dönüşümde toplumsal farkındalığın artması için de yeni uygulamalar geliştiriyor.

Bu kapsamda çocuklara geri dönüşüm bilincini küçük yaşta kazandırmak için "Atık Ayrıştırıcısı" ve "Atık Avcısı" isimli oyunlar geliştirdi. Çocuklara geri dönüşüm eğitimini eğlenceli bir formatta sunan oyun uygulamaları, App Store ve Google Play marketlerinde yerini aldı.

- Hem atıkları tanıyacak hem de eğlenecekler

İBB iştiraki İSTAÇ tarafından geliştirilen "Atık Ayrıştırıcısı" oyunuyla çocuklara ilk önce atık türleri tanıtılıyor. Cam, plastik, kağıt, metal gibi atıkları sınıflandırması öğretiliyor. Daha sonra teorik bilgilerin eğlenceli bir formatla pekiştirilmesi için oyun bölümüne geçiliyor. Bu bölümde yukarıdan aşağıya doğru farklı türlerde atıklar düşüyor. Aşağıda yer alan "Organik Atık, Cam Atık ve Metal Atık" yazılı 3 farklı kutuya, doğru atığı atması isteniyor. Yarışmacı; atığı, doğru kutuya attığında +1 puan, yanlış kutuya attığında ise -1 puan alıyor. Tetris oyununda farklı şekillerdeki parçaların uygun yere yerleştirilmesi mantığında olduğu gibi her bir atığın doğru kutuya atılması isteniyor.

- Çöpleri toplayıp puan kazanıyorlar

"Atık Avcısı" oyununda ise çocuklara "Atık Avcısı" ismindeki kahraman eşlik ediyor. İlk olarak oyunun nasıl oynanacağı uygulamalı olarak gösteriliyor. Daha sonra oyun bölümüne geçilip haritada işaretlenmiş olan İstanbul'un farklı semtlerindeki görevleri sırasıyla yapılması isteniyor. İlk olarak Beyoğlu sokaklarında başlayan çevre dostu yarışma; Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve sırasıyla diğer ilçeler ile devam ediyor.

Atık Avcısı ile birlikte çocuklar; her bir görevde sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri topluyor. Oyunun bazı bölümlerinde balkondan sokağa çöp atan bir vatandaş gösterilip, çöp atmaması için uyarılması isteniyor. Çocukların görevleri arasında atıkları toplamakla birlikte canavarların saldırısından "Atık Avcısı'nı" korumak da yer alıyor. Atıklar eksiksiz toplanıp, tüm engeller aşıldıktan sonra finale ulaşılıyor.

Final bölümünde ise toplanan atıkların niteliğine göre ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılması için tesislere götürülüyor. Böylece görev başarıyla tamamlanmış oluyor. Seviye atladıkça oyunun zorluk derecesi de artıyor. Her bir görevdeki performansına göre yarışmacı; 1, 2 veya 3 yıldız ile ödüllendiriliyor.

- "Yaşanabilir İstanbul" mesajı

Oyunlarla, çocuklara ve ailelere "Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanılabilir bir İstanbul bırakmak için çalışıyoruz" mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, anne ve babalardan "Atık Ayrıştırıcısı" ve "Atık Avcısı" oyunlarını akıllı telefon ve tabletlere indirerek, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırılmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:49
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