0553 313 94 23

Çocuklara cinsel tacizden suçlu bulunan Avustralya Kardinali gözaltında

Avustralya Kardinali George Pell 13 Mart’taki duruşmaya kadar gözaltına alındı - Cinsel taciz mağdurlarından Michael:- "George Pell artık suçu kesinleşmiş bir çocuk tacizcisi, sübyancı ve suçlu. Avustralya'daki, Victoria'daki, dünyadaki Katolik Kiliselerinin utancı"- Mağdur John Laurence:- "Cinsel taciz mağduruyum, bütün mağdurlar adalet için burada ve mağdurların bir çoğu 20 yıldır adaleti bekliyor"

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
Çocuklara cinsel tacizden suçlu bulunan Avustralya Kardinali gözaltında

MELBOURNE (AA) - Avustralya Melbourne'da görev yaptığı dönemde "iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan" Avustralya Kardinali George Pell karar duruşmasına kadar gözaltına alındı.

Jürinin, "1996-2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan" suçlu bulduğu 77 yaşındaki Pell, Melbourne Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hakkındaki suçlamalardan yargılanmasına karar verilmesinden bu yana kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell'in mahkemede kefaletinin iptal edilmesinin ardından, 13 Mart 2019'daki karar duruşmasına kadar gözaltına alınmasına hükmedildi.

Avustralya yasalarına göre, çocuklara yönelik cinsel tacizden suçlu bulunanlar 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

-"Kardinal şimdi cehennemi tecrübe edecek"

Katolik Kilisesinde 12 yaşındayken cinsel tacize maruz kalan ve Michael Mağdurlar Grubu Hareketini kuran Michael, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tacize uğrayan biri olarak tüm mağdurlar adına konuşuyorum. George Pell artık suçu kesinleşmiş bir çocuk tacizcisi, sübyancı ve suçlu; Avustralya’daki, Victoria’daki, dünyadaki Katolik Kiliselerinin utancı. Pell, cennet ve cehennemi anlatan birisi ve şimdi kendisi cehennemi tecrübe edecek. Çünkü, çok kötü bir suçlu ve artık bu bir gerçek." diye konuştu.

Vatikan ve Papa'ya bir an önce harekete geçmeleri çağrısında bulunan Michael, "Artık konuşmayı bırakın ve harekete geçin, mağdur ettiklerinize tazminat ödeyin. Victoria'da Katolik tacizine uğramış 42 bin çocuk var. Oyun oynamayı, formaliteleri bırakın, doğru şeyleri yapın." ifadelerini kullandı.

Kardinal hakkındaki davaların açılmasından bu yana her duruşmada mahkeme önüne gelerek tepkisini dile getiren ve Pell'in suçlu bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden başka bir cinsel taciz mağduru Brian Chery de bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Vatikan'ın en güçlü adamlarından birinin suçlu bulunarak gözaltına alınmasının mağdurlar için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan başka bir mağdur John Laurence ise "Cinsel taciz mağduruyum, bütün mağdurlar adalet için bugün burada ve mağdurların bir çoğu 20 yıldır adaleti bekliyor. Kilise artık bunu dinlemek zorunda. Çünkü Vatikan'ın üçüncü adamı suçlu bulundu. Artık bundan sonra Roma Katolik Kilisesi masumiyetini kaybetti. Masum değil, suçlular." şeklinde konuştu.

- Jüri, Kardinali suçlu bulmuştu

Mahkeme jürisi, 12 Aralık 2018’de Vatikan’ın üç numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde, o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

Ancak bu karar Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanmamıştı. Söz konusu davaların dün düşmesinin ardından, 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri, Pell’in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri kararı dün açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
  1. Avustralya
  2. Kardinal George Pell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
    1. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    2. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    3. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    4. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    5. Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de
    6. Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye..
    7. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    8. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    9. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    10. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    11. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    12. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    15. Minik taraftarlardan küfre karşı..
    16. Bora Gencer, TEYEV yararına konser..
    17. "Hocalı Katliamı'nın acısını daima..
    18. Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor
    19. Gümüşhane’de Süleymaniye Kış Turizm..
    20. Senegal Milli Takımı’na Türkiye’den 3..
    21. SP liderinden Erdoğan'a şaşırtan anket..
    22. Türk Telekom ve Nokia’dan bulut..
    23. Anaokulu Öğrencileri İncesu..
    24. Başkan Saraçoğlu, Ressam Özkan’ın..
    25. Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 -..
    26. GÖRÜŞ - Hocalı soykırımını..
    27. TEB konut kredisi faiz oranını indirdi
    28. Bilecikli karatecilerin Analig başarısı
    29. 22 ayarlık gram altında karekod dönemi
    30. "Lider olmak için maça çıkacağız"
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor