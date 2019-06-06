0553 313 94 23

Çocuklara cinsel istismardan tutuklanan pastör için ağlayıp dua ettiler

Uluslararası faaliyet gösteren bir kilisenin lideri Pastör Naason Joaquin Garcia’nın çocuklara yönelik cinsel istismar dahil 26 farklı suçtan gözaltına alınmasının ardından kilise üyeleri ağlayıp dua etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:56
Çocuklara cinsel istismardan tutuklanan pastör için ağlayıp dua ettiler

Uluslararası faaliyet gösteren bir kilisenin lideri Pastör Naason Joaquin Garcia’nın çocuklara yönelik cinsel istismar dahil 26 farklı suçtan gözaltına alınmasının ardından kilise üyeleri ağlayıp dua etti.


Dünya çapında 4 milyondan fazla üyesi olan Hıristiyanlığın Evanjelizm mezhebine mensup Merkezi Meksika’da bulunan La Luz del Mundo (Dünyanın Işığı) Kilisesinin lideri Pastör Naason Joaquin Garcia kısa bir süre önce ABD’de insan kaçakçılığı, çocuklara cinsel istismar, çocuk pornosu üretimi dahil 26 farklı suçlamayla gözaltına alınmıştı. Pastörün tutuklanmasının ardından cemaat üyeleri kiliseye akın etti. Meksika’nın Vallejo kentindekikiliseye gelen pastörün müritleri, serbest bırakılması için gözyaşları döküp, saatlerce dualar etti. Kilisenin yer saatle sabah 09.00’da başlayan ayinine bin 200’den fazla kişinin katıldığı bildirildi.



2 kadınla beraber tutuklandı


Kilise lideri Garcia, ABD’nin Los Angeles kentinde iki kadınla hakim karşısına çıktı. Çocuk pornografisi ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere 26 farklı suçlamayla karşı karşıya Garcia, Alondra Ocampo ve Susana Medica isimli tarikata üye olan iki kadınla beraber tutukladı.



50 milyon dolar kefalet belirlendi


Duruşmada 50 milyon dolar kefalet tespit belirlendi. Avukatlarından biri kefalet tutarının azaltılmasını istedi, ancak talep reddedildi. Tarikatın sözcüsü Silem Garcia Pena, kefaletin ödenmeyeceğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    1. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    2. ABD serbest bırakılan Filistinli..
    3. Kahramanmaraş'ta iki otomobil..
    4. İstanbullular bayram tatilini fırsata..
    5. Binali Yıldırım, Sur ilçesinde esnafı..
    6. Bundesliga'da "yılın çaylağı" Ozan..
    7. Gençlerbirliği'nde genel kurul..
    8. Çocuklara cinsel istismardan..
    9. Facebook, Amazon ve Google gibi..
    10. Tunus ile Fas arasına futbol girdi
    11. Trabzonspor, Ünal Karaman’ı KAP’a..
    12. Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü..
    13. Kedi katliamı soruşturmasında flaş..
    14. Çektiği selfie sonu oldu
    15. Bekçilerin dikkati faciayı önledi
    16. Ünlü pastane sahibinin eşi son..
    17. Rusya'dan ABD dolarına dev darbe!..
    18. Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı..
    19. MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri,..
    20. 55. Kiraz Festivali’nin meşalesi..
    21. Bayram tatili dönüş trafiği başladı
    22. Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğu
    23. Fabrika yangınında ölen işçilerin..
    24. Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen..
    25. Ozan Kabak, Bundesliga’da ’Yılın..
    26. Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak!
    27. Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6..
    28. Aydınlı muhtar ölümden döndü
    29. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda..
    30. "Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu