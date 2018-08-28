Parkta oynayan çocuklara ateş açmıştı... Tekrar gözaltına alındı!

İstanbul Pendik'te parkta oynarken gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklara ateş açtığı öne sürülen ve savcılıktan serbest bırakılan zanlı, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı. Zanlının evi ve işyerinde ayrıntılı arama yapıldı. Açılan ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur sırtından vurulmuştu.