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Parkta oynayan çocuklara ateş açmıştı... Tekrar gözaltına alındı!

İstanbul Pendik'te parkta oynarken gürültü yaptıkları sebebiyle çocuklara ateş açtığı öne sürülen ve savcılıktan serbest bırakılan zanlı, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:22
Parkta oynayan çocuklara ateş açmıştı... Tekrar gözaltına alındı!

İstanbul Pendik'te parkta oynarken gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklara ateş açtığı öne sürülen ve savcılıktan serbest bırakılan zanlı, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı. Zanlının evi ve işyerinde ayrıntılı arama yapıldı. Açılan ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur sırtından vurulmuştu.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:22
  1. İstanbul
  2. çocuk parkı

YORUM YAZ

  • adnanadnan1 sa önce
    DEMEK Kİ BU MEMLEKETTE KANUN VE KURALLAR LASTİK GİBİ SESİNİ ÇOK YÜKSELTİRSEN ANINDA DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR.VAY NE GÜNLERE KALDIK.
  • yazıYORUMyazıYORUM38 dk önce
    Serbest bırakan savcıyı bulacaksın ... Bu hakim savcılar milleti galeyana getirmek için kasıtlı veriyor bu kararları. Bunun başkaca bir açıklaması olamaz
  • SelimSelim1 sa önce
    VAY BE! ADALETE BAK SEN KAMU OYU TEPKİ GÖSTERMESE DOĞRU ŞEKİLDE İŞLEMEYECEK. DAH ADOĞRUSU OLAN HABERLERDE ÇIKIP MİLLET İZLEYEMESE ADALET DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK. YAZIK ÜLKE NE HALE GELDİ. BUGÜN DE ANKARADA İTİN BİRİ KARISINI BIÇAKLAYIP BALKONDAN ATMIŞ AMA BUNU DA SERBEST BIRAKMIŞ BİZİM YÜCE ADALET ! YEDİĞİMİN ADALETİ.
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