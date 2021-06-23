Çocuklara aşılama ne zaman? 18 yaş altı genç ve çocuklar aşı olacak mı?

Aşı yaş sınırı her geçen gün düşerken 18 yaş altındaki çocukların durumu gündeme geldi. Toplumsal bağışıklık konusunda aşılamaya hız veren Sağlık Bakanlığı yeni yaş grubunun 18 yaş olduğunu belirtti.

18 yaş altı aşılama ne zaman?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.

Konuyla ilgili Koca şunları söyledi;

18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız.

55 milyonu en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından 6 haftada yapıldığı için bir sorun yok. Sadece Biontech için her ay ortalama 30 milyon doz aşının gelecek. Kaldı ki biz şu ana kadar 28 milyon doz Sinovac yaptık ve şu an elimizde 6 milyon daha Sinovac aşısı var. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde daha da artacak. 34 milyona 120'yi ilave etmiş olun. Elimizde yeterince doz var.