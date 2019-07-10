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Çocuklar zorlu parkurda kıyasıya yarıştı, yapay kanalda kano keyfi yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Çocuklar zorlu parkurda kıyasıya yarıştı, yapay kanalda kano keyfi yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, teneke, araç lastiği, odun, kova, kaydırak ve file kullanılarak hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, yapay kanalda kanolara binmek içinde birbirleriyle yarıştı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukları için aktivite düşünen, ancak kısıtlı olanakları nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen ailelerin imdadına yetişiyor. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından Tarsus Gençlik Kampı’nda her haftasonu düzenlenen birbirinden güzel etkinliklerle teknolojiden ve bilgisayar oyunlarından uzaklaşıp, doğa ile iç içe eğlence dolu anlar yaşıyor. ’Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor’ etkinliğine katılan minikler, toprak, su ve çamurdan oluşturulan parkurlarda eğlenip, alana inşa edilen yapay kanalda kano keyfi yapıyor. Kaydırak, tüneller, tırmanma parkuru, kaygan zemin gibi gerçek yarışma alanını aratmayan konsepti ile kurulan alanda, çocuklar saatlerce eğlendi. Alana inşa edilen yapay kanala getirilen kanolara binen ve kendi becerilerini keşfeden çocuklar, yeniden binmek için adeta kuyruk oluşturdu. Televizyon ekranlarının sevilen programlarından Survivor’dan esinlenerek oluşturulan parkurlarda yarışan, eğlenen ve ekip ruhunu öğrenen çocuklar yeni arkadaşlıkların temelini atıyor. Alanda kurulan tüm parkurlarda oyun oynadığını ve çok eğlendiğini ifade eden Hüseyin Ünlü, “Daha önce böyle bir etkinliğe katılmadım. Bu etkinlikte çok eğleniyoruz, suların üstünde kayıyoruz, içine giriyoruz serinliyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz. Bu etkinliğe ailemle katıldım. Etkinliği düzenlediği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum” dedi.


Çocuklardan Meryem Aktar ise en çok köpüklü alanda kaymaktan hoşlandığını belirterek, “Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Köpükten kayıyorum, köpükten kaymak çok eğlenceli. Buz gibi suyun altına giriyoruz ancak hasta olmuyoruz. Bu etkinliğe annemle, teyzemle, anneannemle, halamla, kuzenlerimle katıldım. Köpükte kaymak çok güzel” diye konuştu.


Etkinliğe ilk defa katıldığını ve her hafta katılmak istediğini ifade eden Mehmet Toprak Uçar da “Bu etkinlikte çocuk havuzunda kaydık ve yarışlar yaptık. Tırmandık, çamura atladık, suya girdik, en son da kanoya bindik. Kanoda da çok eğlendik çok güzeldi ama biraz zorlandık" ifadelerini kullandı.


Su, toprak ve çamurun yanı sıra resim çizme, yüz boyama gibi aktivitelere yer verilen etkinlikte, çocuklar hayal dünyalarının sınırlarını keşfediyor. Her hafta düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak isteyen, ancak ulaşım aracı olmayan aileler için otobüsler kaldırılıyor. Düzenli olarak yapılacak etkinliklere katılmak isteyen aileler ve çocuklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal meda hesaplarını takip ederek etkinliklerin tarihini, saatini ve otobüs hareket yerlerini öğrenebilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
  1. doğa

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