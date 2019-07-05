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Çocuklar, yazın tadını 41 Burda’da çıkarak

Kocaeli’de çocuklar, 41 Burda tarafından 6 Temmuz-27 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek tiyatro gösterimleriyle, doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:01
Çocuklar, yazın tadını 41 Burda’da çıkarak

Kocaeli’de çocuklar, 41 Burda tarafından 6 Temmuz-27 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek tiyatro gösterimleriyle, doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM, çocuklara yaz döneminde de keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor. 6 Temmuz’dan itibaren her Cumartesi günü birbirinden keyifli oyunları ile minik tiyatro severler 41 Burda’da bir araya gelecek. 6 Temmuz Cumartesi günü 41 Burda AVM’de sahnelenecek ‘Suyun Zaferi’ oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, 13 Temmuz’da ‘Yapay Yaşama Gezegeni’, 20 Temmuz’da ‘Eşşekarısı Bişi’ ve 27 Temmuz’daki ‘Düş Bahçesi Oyunlar Ülkesi’ gösterisiyle devam edecek.


Temmuz ayı boyunca her cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak gösterimler, ücretsiz olarak ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:01
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