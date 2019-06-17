0553 313 94 23

Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de yaşayacak

Karnelerini alarak tatile giren çocuklar, yazın tadını Ümraniye’de çıkaracak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:47
Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de yaşayacak

Karnelerini alarak tatile giren çocuklar, yazın tadını Ümraniye’de çıkaracak. Çocukları aileleriyle birlikte Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’na çağıran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tüm çocukların ve ailelerinin ücretsiz bir şekilde doyasıya eğleneceği her yaşa hitap eden birbirinden farklı etkinlikler, yarışmalar, sürprizler ve daha fazlası için çocukları ve aileleri 16 gün sürecek bu şenliğe davet etti.


Ümraniye Belediyesi, ücretsiz 40 etkinlikle çocuklar ve ailelerine unutulmaz 16 gün yaşatacak olan Çocuk ve Aile Şenliği’nin açılış programını gerçekleştirdi. Çocuk ve Aile Şenliği için düzenlenen oyun alanında interaktif çocuk oyunları, çocuk sineması, Action Team Rampa Show, çocuk tiyatrosu, jonglör gösterisi, Çocuk Oyunları Gençlik Söyleşisi, illüzyon şovu, müzikal gösteri, geleneksel çocuk oyunları, gençlik konseri, şişme maskotlar, sürpriz hediyeler, Hacivat - Karagöz gösterisi, Bubble Show, cambaz gösterisi, Aileler Yarışıyor ve Vantrolog kukla gösterisi gibi birçok etkinlik, davetlilere kapılarını açtı.


Açılış programına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyemizin Santral Etkinlik Alanı’nda, Ramazan Bayramı’ndan sonra 15 gün sürecek bu çocuk şenliğinde her yaştan çocuklar, biliyorsunuz eğitim öğretim yılı boyunca yoruldular, karnelerini aldılar, imtihanlarını geçtiler, sezonun sonunda ücretsiz olarak burada her türlü çocuğumuza, her yaş grubuna, kız - erkek kim varsa, aileleriyle birlikte gelebilecekler. Müzik şöleni, sürpriz etkinlikler, boyama kitapları, Hacivat - Karagöz, tiyatro, sinema şenlikleri olacak. Burada 15 gün hiçbir ücret ödemeden Ümraniye’mizin bütün gençleri, 135 - 140 bin ilkokulda, ortaokulda, lisede gençlerimiz var, gelsinler, burada eğlensinler. Onu bekliyoruz biz” diye konuştu.


23 Haziran’da İstanbul’un ikinci kez bayram yaşayacağını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İnşallah ayın 23’ünde ikinci bayramımızı hep beraber yaşayacağız. İstanbul’umuz yeni bir seçime gidiyor. Oyumuzu önümüzdeki Pazar günü hep birlikte Binali Yıldırım’dan yana kullanarak, AK Parti bayrağını Binali Bey’le beraber dalgalandıracağız. Ümraniye halkına ayrıca teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta bizlere gösterdikleri sevgiyle, bu çocuk şenliği de onlara armağan olsun. Çocuklarını mutlaka buraya getirsinler” dedi.


Şenliğe katılan herkesin tüm aktivitelerden yararlanabileceği ve daha birçok sürpriz etkinliğin gerçekleşeceği Çocuk ve Aile Şenliği, 30 Haziran’a kadar her gün saat 18.30 - 21.00 saatleri arasında çocuklar ve ailelerini ağırlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:47
  1. kitap
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Trabzonspor’da Fıratcan Üzüm imzayı..
    3. İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem..
    4. Mursi'nin oğlundan ilk açıklama:..
    5. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    6. Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de..
    9. Bakan Kurum Silivri’de vatandaşlar,..
    10. Bilecik'te dolu ve sağanak
    11. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi..
    12. CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha..
    13. Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'a 8..
    14. Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde..
    15. Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı:..
    16. Türkeli’de Jandarma Teşkilatı’nın 180...
    17. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm’ü KAP’a..
    18. Babalar Günü’nde çocuklar gibi..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mursi..
    20. "Silivri'ye de bir millet bahçesi..
    21. İstanbul Craft Week başladı
    22. Dünya Gıda Programı Yemen'deki..
    23. Muhammed Mursi'nin vefatı
    24. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    25. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    26. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    27. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    28. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    29. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    30. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!