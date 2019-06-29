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Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak

- Ankara'da İl Spor Merkezleri'nin açılış töreni yapıldı- Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu: "Sporun altyapısına değerli sporcular yetiştireceğimizi umut ediyoruz"

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:58
Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak


ANKARA (AA) - Ankara'da İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni gerçekleştirildi.

Spor Genel Müdürlüğünün 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun yanı sıra sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Türkoğlu, gençlerin sporun birçok dalını görüp, öğrendikleri dolu dolu bir sezon dileğinde bulundu.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurslarımız 25 ilçede, 37 branşta, 10 binlerce öğrenciyle iki ay sürecek. Yapacağımız sportif etkinliklerin başarılı, sağlıklı, kazasız gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Ayrıca, sporun altyapısına değerli sporcular yetiştireceğimizi de umut ediyoruz.''

Yaklaşık 30 bin gencin katılmasının beklendiği etkinliklerde kayıtlar 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

İl Spor Merkezleri'nde 5-18 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen ücretsiz kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:58
  1. Ferhat Türkoğlu
  2. İl Spor Merkezleri
  3. Spor Genel Müdürlüğü
  4. yaz spor okulları

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