0553 313 94 23

Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı olmanın ayrıcalığını yaşıyor

Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’da yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimden, kültüre, teknolojiden, spora pek çok farklı alanda yoğun çalışmalarına devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 12:06
Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı olmanın ayrıcalığını yaşıyor

Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’da yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimden, kültüre, teknolojiden, spora pek çok farklı alanda yoğun çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartallı çocukları, deniz sporlarıyla tanıştırma düşüncesi ile her yıl açılan Ücretsiz Yelken Yaz Okulu’nda 2019 sezonu için kayıtlar alınmaya başlandı. 8-11 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yelken kursu, 02 Temmuz 2019’da başlayacak.


Kartal Belediyesi ve Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü iş birliği ile başlatılan “Haydi Çocuklar Yelkene” projesi kapsamında, kayıtlar alınmaya başlandı. Yaz tatili boyunca, 3 dönem tekrarlanacak olan Ücretsiz Yelken Yaz Okulu ile çocuklar, 02 Temmuz - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında alacakları derslerde yelken kullanmayı öğrenecek.


Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kartal.bel.tr ve www.marinadragos.org sitelerini ziyaret edebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine akın ediyor
    1. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    2. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    3. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    4. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    5. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    8. Komşuları, makinenin başında..
    9. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    10. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    11. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    12. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    13. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    14. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    15. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    16. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    17. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    18. Boşaltılan mahallede tek başına yaşam
    19. Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı..
    20. "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek..
    21. Konya Teknik Üniversitesi taban..
    22. Kavga ettiği kayınvalidesini bıçakladı
    23. Girişimcilik kitlesel fonlamayla..
    24. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi:..
    25. Kalyon ailesinin acı günü
    26. Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı..
    27. Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu
    28. Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı
    29. Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı