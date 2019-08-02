Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde eğlendi

Karaköy Ulu Caminde Caminde yaz kuran kursu çocuk şenliği geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar kurulan oyun alanlarında bol bol eğlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun" projesi kapsamında Sakarya’daki bir çok camide yaz kuran kursu eğitimi başladı. Eğitimler kapsamında Karaköy Ulu Caminde yaz kuran kursu çocuk şenliği gerçekleşti.Gerçekleşen etkinliğe Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Sakarya Müftülüğünde görevli Şube Müdürü Mustafa Kömür ve Karaköy Ulu Cami imam hatibi Tuğrul Ersoy, öğrenciler ve aileleri katıldı. İlahi gösterisi ile başlayan program, ezbere hadis okuma yarışmasında dereceye giren Rümeysa Amra ve Rabia Korak isimli öğrencilere hediye taktimi ile devam etti. Daha sonra öğrencilerin hazırlamış olduğu ’İslamın şartı 5’tir’ ilahi gösterisi büyük alkış aldı.

Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak programda yaptığı açıklamada, "Böyle tablolarla karşılaşmak geleceğimizin umudu dediğimiz gençler açısından ne kadar haklı olduğumuzu, geleceğimizin gerçekten teminat altında olduğunu böyle ortamlar ifade ediyor. Yaklaşık 4 yıldır başlayan 4-6 yaş gruplarımız ki mahallemizde bu yıl açılmıştır. İlk yılında bu kadar teveccühle karşılanmış olması bizleri islama, kurana ve dinimize ne kadar hizmet aşkıyla dolu olduğumuzu ifade ediyor" dedi.

Program sonrasında cami içinde kurulan oyun alanlarında öğrenciler doyasıya eğlendi. Programda Osmanlı macunu, pamuk şekeri, dondurmagibi ikramlarda verildi.