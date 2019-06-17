0553 313 94 23

Çocuklar yaz döneminde Afyonkarahisar’ın güzelliklerini keşfedecek

Afyonkarahisar Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
Çocuklar yaz döneminde Afyonkarahisar’ın güzelliklerini keşfedecek

Afyonkarahisar Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’nün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde” projesiyle çocuklar doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.


AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi Müdürlüğü (DOKOBİM) tarafından yürütülecek proje içinde 24-28 Haziran tarihleri arasında 10-15 yaş arasında çocuklar eğitime alınacak. Eğitim kapsamında Eber Gölü, Kocatepe, Frig Vadisi’nde ve kent merkezinde tarihi mekanlarda alanında uzman öğretim görevlileri tarafından bilgiler verilecek. Proje hakkında açıklamalarda bulunan DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, projenin amacının çocuklara doğa sevgisi kazandırmak, tarihe karşı bilinç geliştirmek olduğunu söyledi.


Etkinlik boyunca geziler olacak


Proje kapsamında doğaya ve kültürel miraslara ilgili çocuklarımızı üç gün boyunca eğitime ve gezilere çıkaracaklarını ifade eden Erişmiş; “Eber Gölü, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Frig Vadisi, Kocatepe ve kent merkezindeki tarihi yerleri gezdireceğiz. Buralarda her bölgenin uzmanı tarafından çocuklara bilgiler verilecek. Mesela eber gölüne gittiğimizde oradaki hayvan varlığı ve endemik türlerle ilgili ben bilgi vereceğim. Frig Vadisi’ne gittiğimizde oranın toprak ve dokusu ile ilgili coğrafya bölümünden hocalarımız bilgi verecek. Kent merkezinde tarihi yerleri gezerken tarihsel süreci tarih bölümünden arkadaşlarımız anlatacak” dedi.


Katılım ücretsiz olacak


Projeye katılım ile ilgili de bilgiler veren Erişmiş, “Ücretsiz olacak bu projeye çocukların katılmasını bekliyoruz. Güzel bir yaz tatili etkinliği olacak. Katılmak isteyen çocuklar için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin internet sitesinden başvuru formu doldurulacak ve DOKOBİM’e ulaştırılacak. Projeye katılan çocuklara keşif defteri verilecek. Çocuklar bu defterlere gezdikleri noktalar ile ilgili bilgiler yazacak, resimler yapacak” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
    1. Hatayspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi..
    2. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    3. En fazla kazandıran yatırım fonları
    4. Arabistan’dan çirkin tezgah
    5. Yatırım fonu istatistikleri
    6. Karaman’da Zeytin Dalı Bulvarına yeni..
    7. TİKA’dan Kamerun’da mültecilere gıda..
    8. Ağrı'da tırda 585 kilogram eroin ele..
    9. Yunanistan Başbakanı Çipras haddini..
    10. Kazayı gören Yıldırım, yaralının..
    11. Sapkınlar konusunda flaş karar! Ahmet..
    12. Mersin Kent Orkestrası’ndan ’Babalar..
    13. İtalyanlar Burak Yılmaz'ı almaya..
    14. Murat Alan'a saldırıda flaş gelişme!..
    15. ADH Kreş ve Gündüz Bakımevinden yıl..
    16. Yeni askerlik yasasında terhisler ne..
    17. Haliliye Belediyesi ekmek israfını..
    18. Uluslararası Para Zirvesi İsveç’te..
    19. CHP'den "işsizlik rakamları" açıklaması
    20. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    21. 65 yaşındaki dilencinin üzerinden..
    22. Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme..
    23. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince..
    24. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    25. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    26. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    27. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    28. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    29. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    30. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!