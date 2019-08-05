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Çocuklar ve ev hanımları tenis öğreniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da açtığı ücretsiz masa tenisi kursları, her yaştan vatandaşı ağırlıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
Çocuklar ve ev hanımları tenis öğreniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da açtığı ücretsiz masa tenisi kursları, her yaştan vatandaşı ağırlıyor. Profesyonel eğitmen gözetiminde iki aylık eğitim sonrası başarılı sporcular, turnuvalara katılabilecek düzeye geliyor.


Büyükşehir Belediyesi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binasında bulunan salonda masa tenisi eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerden 10 yaş ve üzeri tüm sporseverler ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Otomatik robot ve profesyonel eğitmen eşliğinde gerçekleşen kurslara katılan kursiyerler 2 ay sonunda ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilecek düzeye geliyor. Eğitmenlerin kursiyerlerle birebir ilgilendiği masa tenisi kurslarında, temel bilgilerin yanı sıra, kondisyon, raket tutuşu, savunma, servis atımı gibi teknik bilgiler de öğretiliyor. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tenis kursları her kesimden sporseverin büyük ilgisini çekiyor. Kurslara çocukların yanı sıra özellikle ev hanımları ve çalışanlar da ilgi gösteriyor. Kurslarda eğlenceli ve hoşça vakit geçiren kursiyerler hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor.Katılımcılar kurs süresi olan 2 ayın sonunda tenis oynayacak seviyeye gelirken düzenlenen turnuvalardan aldıkları ödüllerle başarılarını taçlandırıyor. Katılımın yüksek olduğu tenis kurslarına kayıtlar iki aylık dönemler halinde yapılıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
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