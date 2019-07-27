Çocuklar ve ailelerini camide buluşturan etkinlik

DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan, "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" etkinliği kapsamında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar ve aileleri camide buluştu.

Cebeli Nur Camisi'nde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, çocuklar ve aileleri ilahiler seslendirdi.

Kayapınar İlçe Müftü Vekili Bahattin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenmenin çocuklar için önemli olduğunu, camilerin çocuk sesleriyle daha da güzelleştiğini söyledi.

"Çocuklarımızın dini değerleri yaşayarak öğrenmesini istiyoruz. Cami yolu, Allah, Peygamber, Kur'an yoludur, dini değerleri öğrenmenin yoludur. Diyarbakır sıcaklığında, yüreklerine su serpme adına çocuklara dini değerlerimizi öğretiyoruz. Öğrencilerimize, hocalarımıza ve velilerimize gayretleri için teşekkür ediyorum." diyen Genç, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz, 'Bir anne ve baba çocuklarına güzel ahlaktan daha güzel ve üstün bir miras bırakamaz' diye buyuruyor. Bu miras sadece iyi bir meslek, bir apartman bırakma değil, hayırlı bir evlat olarak yetişsin diye özverili ve gayretli bir şekilde zamanından, tatilinden feragat edip, çocuklarıyla ilgilenip camiye yönlendirmektir."

Velilerden Bedriye Aksoy Güler ise büyük bir heyecanla camiye geldiklerini belirterek, etkinliğin güzel geçtiğini söyledi.

Güler, "Böyle etkinliklerden geri kalmak istemiyorum. İşimizi, gücümüzü bırakıp geldik." dedi.

Meltem Günlü de dünden bu yana bu etkinliğe katılmanın heyecanını yaşadıklarını anlatarak, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyor, devamını diliyorum. Anne, baba, çocuk ve hocaların bir araya gelmesi çok verimli oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Seda Okur da etkinliği çok beğendiğini belirtti.

Aylin Özçelik, ilahiler seslendirildiğini, Kur'an okunduğunu dile getirerek, bu etkinliklerin sürmesini istediklerini aktardı.

Şüheda Akkaya, "Camilerde böyle etkinliklerin yapılması çok güzel." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.