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Çocuklar ve ailelerine güvenli internet eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından güvenli internet kullanımı konusunda çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla ‘Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı’ konulu eğitim semineri düzenlenecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
Çocuklar ve ailelerine güvenli internet eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından güvenli internet kullanımı konusunda çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla ‘Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı’ konulu eğitim semineri düzenlenecek.


30 Temmuz Salı günü gerçekleşecek seminere, Anadolu Üniversitesinden Öğr. Gör. Aysun Güneş eğitmen olarak katılacak. Saat 10.00’da başlayacak ilk oturum 7-10 yaş arası çocuklara ve ailelerine, saat 14.00’da başlayacak ikinci oturum ise 11-15 yaş grubu çocuklara yönelik olacak.


Üniversite Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce düzenlenecek seminerde; sosyal medya ağlarını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, internetin taşıdığı riskler, sanal zorbalık gibi konular anlatılacak ve kullanıcıların soruları yanıtlanacak. Ücretsiz ve halka açık olan etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonunda gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46
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