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Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu

Van’ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulunun minik öğrencileri, anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadılar.

14 Mart 2019 Perşembe 17:29
Çocuklar uzaya gitmeden astronot oldu

Van’ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulunun minik öğrencileri, anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadılar.


Gezegenler, göktaşları, yıldızlar ve güneş sisteminin anlatıldığı etkinlikte; çocuklar velileri ile kendi yaptıkları uzay kıyafetlerini giyip hem eğlendiler hem de yaşadıkları yeni deneyimle gökyüzü ve uzay bilimleri hakkında bilgi sahibi oldular. Öğretmen Nermin Bingöl öncülüğünde Sevgi Anaokulunun Papatyalar Sınıfının minik öğrencileri tarafından “Uzaya Yolculuk” etkinliği düzenlendi. Anne ve babalarının yardımlarıyla plastik su şişeleri, karton kutular, plastik borular, alüminyum folyo ile kaplanarak astronot kıyafeti oluşturuldu. Öğrencilere uzayı ve astronotları tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Etkinlikte, öğretmenlerinden bilgiler alan öğrenciler, hayal dünyasında düşüncelerini canlandırma fırsatı bulmuş oldu.


Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, okulöncesi eğitimin yerinin ayrı olduğunu belirterek, “Her şeyin başı iyi bir temeldir. Eğitimde de okulöncesi bu temeli oluşturuyor. Biz ilçemizde gerek kaymakamlık gerek belediye olarak eğitim yatırımlarına her zaman öncelik verdik ve bunun için çok ciddi bir bütçe ayırdık. Eğitim önceki yıllara göre çok değişti. Bilim ve teknoloji çağındayız. Çocukları bir sınıfın içine koyup ders anlatmakla her şey bitmiyor. Biz Çatak’ta merkez ve taşra mahallerimizde bulunan anaokullarında eğitim kalitesini artırmak için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklar; deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.


Öğretmen Nermin Bingöl ise, çocuklara farklı ortamları tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Uzayı görerek bilerek yaşamalarına vesile olmak, o heyecanı yaşayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Çok güzel geçti. Etkinliğimize teşrif edip bizi onurlandıran İlçe Kaymakamız Hamza Türkmen’e, emeği geçen velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Sevgi Anaokulunda “Uzaya Yolculuk” etkinliğine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:29
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