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Çocuklar, Toyota'nın resim yarışmasında buluşacak

Türkiye’den çocukların yedinci kez hayallerindeki otomobili resimlerine yansıtarak yer alacağı yarışmaya geçen 6 yılda 50 binden fazla Türk çocuk katıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
Çocuklar, Toyota'nın resim yarışmasında buluşacak

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyanın beş kıtasından binlerce çocuğu, "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nda buluşturacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın beş kıtasından binlerce çocuğun katılacağı, Toyota'nın "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması 2019"un, Türkiye ulusal yarışması başlıyor.

Bu yıl 15 yaşın altındaki Türk çocuklarının yedinci kez katılacağı resim yarışması için başvurular 22 Şubat 2019'a kadar yapılabilecek.

Türkiye’deki değerlendirmelerde 3 ayrı kategoride (7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası) ilk 3 dereceye giren resimlerin sahipleri birbirinden değerli ödüllerin yanında Japonya’da gerçekleşecek uluslararası yarışmaya katılma şansı da kazanacak.

2018 yılındaki yarışmaya Türkiye ile birlikte 81 ülkeden 810 binden fazla resim katılmıştı. Türkiye aşaması sonrasında Japonya’da gerçekleştirilen 2017 finalinde ise 7 yaş altı kategorisinde “Kurtarıcı” adlı resim çalışmasıyla Samsun’dan Elis Yazıcı ikinci olmuş ve bu başarısı 2016 yılında 8-11 yaş kategorisinde kazanılan dünya üçüncülüğünden sonra Türkiye’ye bir gurur daha yaşatmıştı.

Toyota tarafından 2004 yılından bu yana "Senin Hayalin-Geleceğin Arabası" temasıyla düzenlenen yarışma, otomobilleri çocuklara sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla organize ediliyor.

Çocukların hayallerindeki arabayı resme dökmeleri için fırsat sunan yarışmaya dünya çapında büyük ilgi gösterilirken, birbirinden yaratıcı resimler dereceye girmek için yarışıyor. Türkiye’den çocukların yedinci kez hayallerindeki otomobili resimlerine yansıtarak yer alacağı yarışmaya geçen 6 yılda 50 binden fazla Türk çocuk katıldı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
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