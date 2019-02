Çocuklar tiyatro oyunları ile buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından her ay hazırlanan ücretsiz tiyatro oyunları ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can tarafından çocuklar için hazırlanan birbirinden güzel 4 adet tiyatro oyunu, her ay olduğu gibi Şubat ayında da çocukların beğenisine sunuldu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali ve Kongre Merkezinde her hafta Pazar günü sahne alan oyunda çocuklar birbirinden güzel tiyatro oyunları ile hem öğreniyor hem de eğleniyor.