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Çocuklar, Teen Titans Go karakterleriyle Optimum’da eğlenecek

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarmaları için hem öğretici hem eğlenceli bir dizi etkinlik hazırladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
Çocuklar, Teen Titans Go karakterleriyle Optimum’da eğlenecek

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarmaları için hem öğretici hem eğlenceli bir dizi etkinlik hazırladı.


Optimum’un minik ziyaretçileri; 6-14 Temmuz tarihleri arasında çok sevdikleri Teen Titans Go karakterleriyle heyecan dolu oyunlara katılacaklar. 13.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek etkilikte çocuklar; refleks oyunu ile dijital dubaların üzerinde yanan ışıkları takımlar halinde uygun zamanda söndürmeye çalışarak puan toplamaya çalışacaklar.


Dev mikado oyunu ile sırayla çubukları çekip topları düşürmeden sıralarını geçirmeye çalışan çocuklar, dijital tangram oyununda tabletlerin yardımı ile renkli ahşap şekillerle hayvan resimleri yapmayı öğrenecekler. Cannonbal arena oyununda tam bir takım ruhuyla yarışacak olan minikler, hava yardımıyla sünger toplar fırlatan cannonbal mekanizması ile hedefleri vurmak için çaba harcayacaklar.


Çizgi filmi Teen Titans Go karakterlerinin, minik misafirlerle buluşacağı etkinlikler, 13:00 ve 19.00 arasında her saat başı toplam 7 seans olarak düzenlenecek.


Teen Titans Go’nun Raven, Starfire, Beast Boy, Robin, Cyborg isimli süper kahramanları, her seansta ikili gruplar halinde miniklerin oyunlarına eşlik edecekler.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
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