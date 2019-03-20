Çocuklar taburcu ediliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Orman Haftası etkinliklerine katılan Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğrencilerin öğleden sonra mide bulantısı iddiası ile hastaneye kaldırılmaları sonrası açıklama yapan Menteşe Kaymakamı Caner yıldız, zehirlenme olayının yaşanmadığını, rahatsızlıklarının yolculuk esnasında yolun virajlı olması nedeniyle baş dönmesinden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe’nin Yılanlı dağı eteklerinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine katılan öğrenciler, burada kendilerine ekmek arası et döner ikram edildiği, okula döndükten sonra baş dönmesi nedeniyle 112 Acil Yardım ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. 10 öğrenci hastane acil servisinde tedavileri yapılırken, çocukların taburcu edilmelerine başlandığı açıklandı.

Olay sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocukları Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen ve Menteşe İlçe Emniyet müdürü Tümer Yılmaz ziyaret etti. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaymakam Yıldız, “Orman Haftası nedeniyle Menteşe Yılanlı mevkiinde fidan dikimi için öğrencilerimiz bu etkinliğe katılmışlar. Orada Orman Bölge Müdürlüğümüzün ikramları olmuş. Ekmek arası et döner yemişler. Daha sonra çocuklarımız okullarına dönmüşler. 500’e yakın bir öğrenci katılımı olmuş. Bu çocuklarımızın bir kısmında mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri olunca gıda zehirlenmesi şeklinde yansımış. Öyle bir şey söz konusu değil. Sadece 10 öğrenci. Biz, öğrencilerin Yılanlı dağından aşağıya inerken kıvrımlı yol nedeniyle yol tutmasına bağlı olarak baş dönmesi, mide bulantısından kaynaklanan bir olay olarak mütalaa ediyoruz. Eğer gıda zehirlenmesi olsaydı mutlaka diğer çocuklarda da görülürdü” dedi.