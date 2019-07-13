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Çocuklar seramiği çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürüyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
Çocuklar seramiği çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürüyor. Seramik kursuna katılan öğrenciler de keyifle çamura şekil verirken hayal dünyalarını seramiğe yansıtıyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin 22 branşta düzenlediği 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları, 19 farklı merkezde gerçekleşmeye devam ediyor. Hedef Batıkent Belde Evi’nde gerçekleştirilen seramik kursu da 9-17 yaş arası 65 öğrencinin katılımı ile sürüyor. Haftanın 1 günü ve 1 saat olmak üzere devam eden kursta öğrenciler, eğitmen Gülşah Yağız eşliğinde elle seramik şekillendirme yöntemlerini öğreniyor. Seramikten hayvan ve insan formları, çanak ve çömlekler, vazolar, kalemlikler, duvar süsleri ve farklı çalışmalar yapan öğrenciler, sanat ile tanışırken farklı düşünme yönlerini de geliştirmiş oluyor.


Kurslara katılan öğrenciler aldıkları eğitimden memnuniyetlerini belirtirken, veliler de çocuklarının yaz tatilini güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde geçirmesinden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
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