Çocuklar satranç becerilerini yarıştırdılar
5 farklı yaş grubundan çocuklar, satranç tahtasında kıyasıya mücadele verdiler.22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
5 farklı yaş grubundan çocuklar, satranç tahtasında kıyasıya mücadele verdiler.
KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.
20-21 Temmuz tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6tur oynadı. 5 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. AVM yetkililerince bu tarz etkinliklerin süreceği bilgisi verildi.
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