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Çocuklar renkli dünyalarını çizdi

Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bu yıl 15’incisi düzenlenen “Benim Renklerim, Benim Dünyam” konulu Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
Çocuklar renkli dünyalarını çizdi

Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bu yıl 15’incisi düzenlenen “Benim Renklerim, Benim Dünyam” konulu Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı.


Türkiye geneli her yıl düzenlenen Memorial geleneksel resim yarışmasında Antalya’dan okul öncesi kategorisinde 2 öğrenci dereceye girdi. Başta İstanbul, Antalya, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmada, resimleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erdal Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhan Gözgü Çelik, Öğretim Görevlisi ve Ressam Saliha Genç ile Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pedagog Dr. Melda Alantar değerlendirdi.


Memorial’ın düzenlediği “Benim Renklerim Benim Dünyam” konulu çocuk resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödüller Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör tarafından verildi. Okul öncesi kategorisindedördüncülük ödülüne Ece Kantar hak kazanırken; mansiyon ödülünü yine aynı kategoride Cemre Özen aldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
  1. sanat

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