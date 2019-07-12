Çocuklar polis amcalarıyla fidan şenliğinde buluştu

KARS (AA) - Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2" projesi kapsamında, minik çocuklar Sarıkamış'ta polislerle fidan dikme etkinliğinde buluştu.

Sarıkamış Fidanlık Şefliği bölgesinde düzenlenen etkinlikte, kent merkezinden ilçeye getirilen 5-17 yaş grubundan 50 çocuk, polis amcalarıyla fidan dikti.

Daha sonra Sarıkamış Soğuksu Mesire alanına getirilen çocuklar, burada hep birlikte futbol, voleybol oynadı, halay çekip şarkılar söyledi.

Polisler, oldukça eğlenceli geçen sportif etkinliğin ardından çocuklara mangal ziyafeti verdi.

- "Amaç, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirmek"

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli komiser yardımcısı Davut Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür projelerle topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Huzurlu bir yaşam bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Değirmenci, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın tüm yaşamları için faydalı alışkanlıklara yönlendirilmeleri, bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerinin yanı sıra sosyal hayata uyumlarının sağlanması için proje geliştiriyoruz. Sosyal amaçlı etkinlikler neticesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi ve çocuklara aidiyet duygusu kazandırılarak milli ve manevi duygularının geliştirilmesi için çaba sarf ediyoruz."

- "Çocukları Karadeniz turuna da götürdük"

Değirmenci, çocukların yaklaşık 4 ay süreyle spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin içinde yer aldıklarını belirterek, çocuklara 4 ay boyunca boks, güreş ve yüzme sporlarında kurslar verdiklerini dile getirdi.

Çocuklara yönelik bilgisayar ve bağlama kurslarının da devam ettiğini anlatan Değirmenci, "İki hafta önce çocuklarla Karadeniz'in tarihi turistik yerlerine gezi düzenledik. Bugün de Sarıkamış'ta fidan dikimi, ağaçlandırma ve piknik etkinliği düzenledik. Çok eğlenceli geçti, çocuklar çok mutlu oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Kübranur Aslan da Sarıkamış'ta çok güzel etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, her zaman bir ağabey gibi yanlarında olan polislere teşekkür etti.

Piknik alanında çocukları ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Sarıkamış Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, Kars Orman İşletme Müdürü Ali Haydar Cengiz, Sarıkamış Fidanlık Şefi Şener Arifoğluları, emniyet ve orman işletme personeli de katıldı.