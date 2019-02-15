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Çocuklar oynayarak Kur’an-ı kerim öğrenecek

Bursa’nın Mudanya ilçesinde müftülük bünyesinde “Göynüklü Mahallesi Üçer Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursu” hizmete açıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 18:42
Çocuklar oynayarak Kur’an-ı kerim öğrenecek

Bursa’nın Mudanya ilçesinde müftülük bünyesinde “Göynüklü Mahallesi Üçer Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursu” hizmete açıldı.


Göynüklü Üçer Camii İmam-Hatibi Ertuğrul Üçpınar ve Cami Derneği’nin gayretleriyle oluşturulan, içinde bir derslik, oyun salonu, mutfak ve idare odası bulunan kurs açıldı. Kur’an kursu hocası Kübra Abazi, 12 minik öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesi din eğitimine yönelik hizmetleri çerçevesindeçocukların Kur’an-ı kerim harflerini tanımaları, kısa sureleri, duaları ezberlemeleri ve İslam’ın temel değerlerini kazanmalarının hedeflendiği 4-6 yaş Kur’an kurslarının sayılarını arttırmak için Mudanya Müftülüğü çalışmalarını sürdürüyor.


Müftü E. Mehmet Soylu, ”Bulunduğu mahalle ve çevresine hizmet verecek olan 4-6 yaş Kur’an kursunun hayırlı olmasını temenni ediyor, miniklerimizin eğlenceli ve faydalı bir dönem geçirmelerini diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:42
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