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Çocuklar ölmesin diye binlerce kilometre pedal çeviriyor

Lösemiye dikkat çekmek için Adana’dan Türkiye turuna çıkan, toplamda 10 bin kilometre pedal çevirerek insanlara hastalığı anlatan Kemal Yücel, Ordu’ya ulaştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
Çocuklar ölmesin diye binlerce kilometre pedal çeviriyor

Lösemiye dikkat çekmek için Adana’dan Türkiye turuna çıkan, toplamda 10 bin kilometre pedal çevirerek insanlara hastalığı anlatan Kemal Yücel, Ordu’ya ulaştı.


Lösemiye dikkat çekmek adına iki yıl önce bisikletle 2 bin 100 kilometre yol kateden Kemal Yücel, 10 bin kilometre hedefiyle Türkiye turu yapmayı hedefliyor. Bisikletle yola çıktığı Adana’dan, Türkiye turu kapsamında Ordu’ya ulaşan Yücel, Türk Kızılayı’nın kan bağış noktalarında kök hücre bağışında bulunmalarını tavsiye ediyor. Yaklaşık 6 yıl önce lösemi hastalığından kendi oğlunu kaybeden Yücel, tur 3 hafta önce başladığı Türkiye’ye turunu, 2 hafta sonra sonlandıracağını belirtiyor.


Mavi Çocuk Utku Derneği Başkanı ve aynı zamanda gazeteci olan Kemal Yücel, hastanelerde ölüme her gün bir adım daha yaklaşan ve ilik nakli bekleyen lösemi hastası çocukların olduğunu belirterek, onları hayata bağlamak adına bisikleti ile Türkiye turuna çıktığını belirtti. Yücel, “Bu çocuklarımızın hayata tutunabilmeleri için ilik nakline ihtiyaçları var. Toplumda ilik bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. Ben de 6 yıl önce evladımı kaybetmiştim ve bunun acısının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bu amaçla kök hücre bağışı kampanyası yapmaya karar verdim. Bisiklet kullanıcısıyım, bisikletimi kök hücre bağışı kampanyalarım için araç olarak kullanmaya başladım ve Türkiye turuna çıktım” dedi.



“Anne babalar saçları yerine toprağı okşamasın”


Kendi oğlunu da 6 yıl önce lösemiden dolayı kaybeden Yücel, “Kalp şeklinde bir rota hazırladım. İnsanlara, çocukların hayatını kurtarmak istiyor musunuz? Diye soruyoruz. Olumlu cevap alırsak kendilerini Kızılay’ın kan alma noktalarına davet ederek 3 tüp kan vermelerini istiyoruz. Onlara bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyoruz. Türkiye’nin birçok bölgesinde nakil bekleyen hastalarımız var. Bu bölgede de kanser hastalığı sayısı çok yüksek ve artıyor. Yıllık çok fazla lösemi hastalığı ile karşılaşıyoruz. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için bir şeyler yapmam gerekiyordu. O çocukların ölmesini istemiyorum. Anne babalar benim gibi evlatlarının toprağını okşamasın. Bu çocukların hayatlarını kurtarmak mümkün diyerek yollara düştüm” şeklinde konuştu.



“Bir çocuğu yaşatma umudu ile terörün olduğu bölgeden bisiklet ile geçeceğim”


“Yaklaşık 3 haftadır yollardayım, Ordu’da insanlara ilik bağışının önemini anlattım. 2 haftalık yolum kaldı” diyen ve şu ana kadar Adana’dan Niğde, Aksaray, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun ve Ordu illerini dolaşan Kemal Yücel, şöyle konuştu:


“Buradan Giresun, Erzincan, Tunceli üzerinden Adana’ya dönüş yapacağım. Toplamdaki mesafe 10 bin kilometreyi buluyor. Şu anda 7 bin kilometreyi geçtim. Dilerim hedefe ulaştığımda yeni yeni eşleşmeler çıkar. Amacıma ulaşmış olurum. Bu yola ölümü yola alarak çıktım. Riskli bölgelerden geçiyorum, terörün olduğu bölgelerden geçeceğim. Ama bir çocuğu yaşatma umudu ile yollarda olacağım.”


Kemal Yücel’in, lösemiyi ve kök hücre bağışının önemini anlattığı vatandaşlar ise, uygulamadan dolayı duygulandıklarını belirterek, kendisine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
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