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Çocuklar, okullarını ve çevresini temizledi

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ’’Temiz Okul, Sağlıklı Nesil’’ projesi kapsamında il genelindeki tüm ilk ve ortaokullarda öğrenciler temizlik yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 13:53
Çocuklar, okullarını ve çevresini temizledi

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ’’Temiz Okul, Sağlıklı Nesil’’ projesi kapsamında il genelindeki tüm ilk ve ortaokullarda öğrenciler temizlik yaptı.


Öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında il genelindeki tüm ilk ve ortaokullarda saat 10.00 itibariyle etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklara, yaşadıkları çevreyi temiz tutma, okulu ve sınıfı temiz tutma, kişisel temizlik konularında eğitim verildi. Öğrenciler okulda ve çevresinde temizlik yaptı. ’’Temiz Okul, Sağlıklı Nesil’’ projesi kapsamında imkanı kısıtlı olan 120 okula ise temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Projeye 160 bine yakın öğrencinin katılım sağladığı öğrenildi.


Projenin başlangıcı Onikişubat ilçesi Arif Balduk Ortaokulunda yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerle birlikte temizlik yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Doğan, ’’Biz bu projeyle öğrencilerimizde bir temel oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu çocuklarımız yarının büyükleri olacak ve geleceğimizi kuracaklar. Gelişmiş bir toplum olmanın, uygar, modern bir toplum olmanın en büyük göstergelerinden bir tanesi temiz olmaktır. Bu sadece çevre temizliği de değil, kişisel temizlikte buna dahildir’’ dedi.


Etkinliğin sadece Kahramanmaraş’ta yapıldığını belirten Doğan, "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği bu proje, Kahramanmaraş’ta tüm ilçelerimizdeki ilk ve ortaokullarda gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 160 bin öğrenci projede hijyen eğitimi alıyor. El yıkamadan, kişisel temizliğe kadar eğitim veriliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza çevre temizliği de öğretiliyor’’ diye konuştu.


Arif Balduk Ortaokulu öğrencilerinden Veli Demir ise çevre temizliği yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Demir, "Bir sürü poşetler ve çöpler vardı. Onları temizledik. Ben buradan herkese çöpleri toplamasını, yere atmamasını tavsiye ediyorum. Çevremizi temiz tutalım’’ dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:53
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