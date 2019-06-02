Çocuklar Mutlu Çarşamba’yı sevdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Mutlu Çarşamba’ Projesi, engelli vatandaşların, spordaki yeni umudu oldu. Engelli çocukların yanı sıra 50. Yıl ve Masutefendi Ortaokullarından gelen öğrencilerle Afganistanlı gençler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın özellikle engelli vatandaşlar için başlatmış olduğu ‘Mutlu Çarşamba’ projesi hız kesmeden devam ederken, engelli çocukların umut kayağı oldu. Engelli çocuklar her geçen gün ‘Mutlu Çarşamba’ projesi ile spor yaparak sosyalleşiyorlar. Sporla topluma kazandırılan ve dört duvar arasından kurtulan minik yürekler, gelecekte paralimpik oyunlarında da Türkiye adına madalya ümidiyle yetiştiriliyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri gözetiminde spor yapan engelli öğrenciler oldukça mutlu.

Engelli vatandaşlarla birlikte spor yapan ve ‘Mutlu Çarşamba’ Projesine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği örnek bir slogana daha imza atarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Mutlu Çarşamba Projesine katkı sağladılar.

GSİM ve Herkes İçin Spor İl Temsilcisi Hüseyin Özgün ortaklaşa düzenledikleri organizasyonla, geleneksel oyunlarlaçocukların gelişimlerini sağlıyor. “Çocuklarımızı Hareketlendirelim, hızlandıralım” sloganıyla öğrencilere ve engelli çocuklara spor yaptırıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliğinin yaptığı etkinlikle çocuklar unutulmaya yüz tutan oyunları oynayarak hem spor yapıyorlar hem eğleniyorlar. Engelli çocukların yanı sıra Maksutefendi Ortaokulu ve 50. Yıl Ortaokulu ile Afganistanlı çocuklar, birlikte çuval yarışı, top istop oyunu, koza lebbik, ağızda kaşıkta yumurta yarışı, mendil kapmaca ve halat çekme yarışları, ip atlama ve müzikli sandalye oyunları gibi eski oyunlarda yarışarak eğlenceli anlar yaşıyorlar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube MüdürüBülent Tilkidöğen, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, engelliler için hayata geçirdikleri ‘Mutlu Çarşamba’ etkinliğinde engelli öğrencilerin yanı sıra engeli bulunmayan öğrenciler ve Afganistanlı gençlerin birlikte zevkli oyunlar oynayarak önemli bir farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Tilkidöğen,‘Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında şehirdeki engelli vatandaşlarımızın yanı sıra,halkımıza ve dezavantajlı gençlerimize spor yaptırmanın keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.