Çocuklar Lara sahilini temizleyip, dünyaya mesaj verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası” etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekti.11 Akdeniz ülkesinin “Bizi Birleştiren Deniz İçin Çalışıyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayraklı Lara Halk Plajı’nda halkın desteğiyle çevre temizliği yapıldı. Etkinlikle dünyaya temiz çevre için anlamlı bir mesaj verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı işbirliği ile Lara Halk Plajı’nda “Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası” etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında TÜRÇEV ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile vatandaşlar Lara Plajı’nda temizlik yaptı. Çevre temizliği etkinliğine ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Lara Halk Plajı ve Ekdağ Lara Tesisleri Sorumlusu Arzu Demirkıran, “Denizlerimiz, çevremiz ve hatta okyanuslarımızın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Ailelerimiz özellikle çocuklarını alarak bize eşlik etti. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte bu güzel etkinliği daha anlamlı kılan ailelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

"Çevre için somut adımlar atıyoruz"

TÜRÇEV adına konuşan Antalya Mavi Bayrak Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren, "1-7 Temmuz tarihleri arasında 11 üye ülkenin katılımlarıyla Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası kutlanıyor. Bu kapsamda halkımızla, turistlerle ve çocuklarla plaj temizliği yaptık. Bizde en çok Mavi Bayrağa sahip olan şehirlerden biri olarak Antalya’dan bu kutlamalara en büyük desteği veriyoruz. Bugün de Lara Plajı’nda vatandaşımız bize muhteşem bir destek verdi. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza,denizimizi korumak için bize destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Halk da katıldı

Çevre temizliği etkinliğine katılan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Derya Gürler, “Bu anlamlı etkinliğe çocuklarımla eşlik etmek istedim. Çocuklarıma her fırsatta çevre bilincini oluşturmak için elimden geleni yapıyorum. Etkinliğe ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Buradan sahillerimizi kullanan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; denizlerimizi, sahillerimizi temiz tutalım” dedi.

"Dünyanın en güzel şehrine sahip çıkalım"

Halim Korkmaz da düşüncelerini, “Büyük önder Atatürk’ün söylediği gibi Antalya Dünya’nın en güzel yeridir. Biz bu güzelliğe, sahillerimize, denizimize sahip çıkıp korumalıyız. Çevreye saygısı olan herkes lütfen sahile gelirken elinde küçük bir çöp poşeti ile gelsin ve çöplerini o poşetlere koyarak çöp toplama yerlerine atsın. İnsanlık için bence en büyük yatırım budur" şeklinde dile getirdi.