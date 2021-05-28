Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı?

Çocuklara koronavirüs aşısının yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Biontech aşısı çocuklarda uygulanacak mı? İşte konuya ilişkin yapılan araştırmanın detayları...

Biontech aşısı çocuklarda uygulanacak mı?

Dünyada çocuk yaştakilere Covid 19 aşısının yapılmaya başlanması, etik olarak tartışma konusu olmuş durumda. ABD, 12 - 15 yaş aralığındaki 600 bin çocuğa Pfizer aşısı yapıldığını duyurdu.

BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da koruma sağladığı tespit edildi. Araştırmayı yapan uzmanlar bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasını önerdi.

ABD ve Kanada'da 12-15 yaş arası çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının denendiği klinik araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine adlı bilim dergisinde yayımladı. Araştırmada BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocukları Covid-19 hastalığına karşı koruduğu tespit edildi. Araştırma ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden Robert Frenck ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da bu araştırmayı temel olarak Avrupa'da da çocuklar için aşı izni vermesi bekleniyor.

Bilim çevreleri çocukların aşılanmasının hayatiliğini tartışmaya devam ediyor. Bu yanıtı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilecek olan karmaşık bir konu. Türkiye'de ise henüz çocuklara covid-19 aşısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.