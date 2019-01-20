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Çocuklar, 'Kodlama ve Robotik Şenliği'nde robotlarını yarıştırdı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde Kodlama ve Robotik Şenliği düzenlendi

20 Ocak 2019 Pazar 16:40
Çocuklar, 'Kodlama ve Robotik Şenliği'nde robotlarını yarıştırdı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Kodlama ve Robotik Şenliği', yarıyıl tatilinde öğrencilerle aileleri bir araya getirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde, Kodlama ve Robotik Şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşan yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Türkiye'nin bilişim ve teknoloji üretiminde lider ülke olabilmesi amacıyla yürütülen Robogop projesinin Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından devam ettiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrencilerin robotik yazılım, kodlama ve 3D tasarım dersleriyle yerli ve milli yazılımın temellerini attığını belirten Usta, ''25 yıl öncesine kadar hayal bile edemediğimiz bir noktadayız. Çocuklarımız robotlarını yapıyorlar ve yönetiyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye bilim ve teknolojide çığır açmıştır. Bizler de bu anlayıştan hareketle çocuklarımızı bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta yetiştirmeyi hedefliyoruz.'' dedi.

Bilgi evlerine şu ana devam eden 3 bin öğrenciye robotik kodlama eğitimini verildiğini anlatan Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bilge evlerimiz kapsamında robotik projesini başlatmak suretiyle çocuklarımızın aslında eğitim öğretimden daha çok geleceğini şekillendireceği, kendisine çok güzel bir ufuk açacak, kendilerine öz güvenlerini arttıracak bir çalışmayı başlattık. Bizim başlattığımız bu proje halihazırda okullarda ve sivil alanda da okutulmaya, öğretilmeye başlanmış durumda. Bu projeye başladığımızda bu kadar başarılı sonuçlar elde edeceğimizi hiç düşünmemiştik. Ama bugünkü çalışmaları gördükten sonra geleceğe umutla bakmaya başladık.''

Etkinlikte, 'Robogop Şenliği' kapsamında oluşturulan parkurda öğrenciler, hem kendi tasarladıkları robotları sergilediler hem de robotlarını yarıştırdılar. Program sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan 800 öğrenciye belediye tarafından sertifikaları verildi.





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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:40
  1. "Kodlama ve Robotik" eğitim
  2. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
  3. Kodlama ve Robotik Şenliği'
  4. r robotik yazılım
  5. Robokgop

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