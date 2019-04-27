Çocuklar "Kızılay Çocuk Festivali" ile bahara "Merhaba" dedi

AĞRI (AA) - Türk Kızılay Ağrı Şubesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kızılay Çocuk Festivali düzenlendi.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 çocuk, gönüllerince eğlendi. Türk Kızılay gönüllülerinin yüzlerini boyadığı çocuklar, havanın güzel olmasının tadını çıkardı. Gönüllü abla ve ağabeyleriyle halat çekme, ip atlama, topaç çevirme ve çuval yarışmalarına katılan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte aileler de çocuklarına eşlik ederek eğlendi. Aileleriyle müzikler eşliğinde halay çekerek coşku dolu anlar yaşayan çocuklar, bahara eğlenerek "Merhaba" dedi.

- "Çocuklarla beraber çok güzel bir gün geçirdik"

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, festivalin güzel geçtiğini ve çocukların çok mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların mutlu olmasının kendileri için önemli olduğunu ve bundan sonra bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Kızılay olarak insani yardımlar dışında sosyal projeler noktasında çocuklara önem veriyoruz. Kızılay Ağrı Şubesi olarak gönüllülerimizle 'Çocukları nasıl eğlendiririz, bu projenin neresinde oluruz?' dedik. Sonrasında çocuklarla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Çocuklar ip atlama, sandalye kapma, voleybol, futbol ve halay çekme oyunlarını oynadı. Çocukların yüzleri boyandı. Keyifleri zaten yüzleri ve gözlerinden okunuyor."

Festivale katılan öğrencilerden Fatma Pugar, Kızılay'a teşekkür ederek "Hava çok güzel, burada çok eğleniyoruz. Köylerden ve ilçelerden arkadaşlarımız da geldi. Kızılay'daki ablalar yüzümüzü boyadı. Açıkçası çok eğlendik." dedi.