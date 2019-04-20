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Çocuklar kitapları yaşayarak okuyor

Tekirdağ Çorlu Halk Eğitimi Merkez ile Çorlu Halk Kütüphanesi iş birliği ile hayata geçirilen "Kitap İçinde Masal, Masal İçinde Çocuk" projesi ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılıyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:57
Çocuklar kitapları yaşayarak okuyor

Tekirdağ Çorlu Halk Eğitimi Merkez ile Çorlu Halk Kütüphanesi iş birliği ile hayata geçirilen "Kitap İçinde Masal, Masal İçinde Çocuk" projesi ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılıyor.


Gruplar halinde kütüphaneye gelen çocuklara "Kitap İçinde Masal, Masal İçinde Çocuk Projesi" kapsamında belirlenen kitaplar anlatılarak tanıtılıyor. Çocuklara kitapları sevdirmeyi amaçlayan proje öğrencilerin ilgisini çekiyor.


Programla ilgili bilgiler veren Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretmeni Nurgül Köker, "Çorlu İlçe Halk Kütüphanesi ile Çorlu Halk Eğitimi Merkezi bir işbirliği yaptı. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri kütüphaneden seçtiği kitapları kütüphaneye gelen çocuklara tanıtmak amacıyla ve buraya daha fazla öğrenci gelmesi amacıyla farklı tekniklerle hazırladık ve öğrencilerimiz bunları buraya gelen çocuklara farklı tekniklerle sundular. Çocuklarımız çok mutlu oldu, çok heyecanla izlediler" dedi.


Projenin amacı ile ilgili olarak da bilgiler veren Köker, "Projenin asıl amacı çevredeki okullarda bulunan, kütüphaneyi hiç tanımayan, kütüphaneden nasıl yararlanılacağını bilemeyen çocukları kütüphaneye davet etmek, onların kütüphane alışkanlığını, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve burada bulunan kitapları çocuklara tanıtmak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:57
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