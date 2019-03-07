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Çocuklar kendi oyuncağını kendisi yapıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi başlattığı çalışma ile çocukların okullarında kendi oyuncağını yapmasını öğretiyor.

07 Mart 2019 Perşembe 10:32
Çocuklar kendi oyuncağını kendisi yapıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi başlattığı çalışma ile çocukların okullarında kendi oyuncağını yapmasını öğretiyor.


Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştirerek çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin yapabilmesi için ilçedeki okullarda 4-16 Mart tarihleri arasında atölye çalışması yapıyor.


İstanbul Üniversitesi Rekreasyon Geliştirme Kulübü Kültür Ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Gönüllü Eğitimcileri tarafından öğrencilere basit oyuncak yapımı eğitimi veriliyor.12 gün sürecek olan etkinlikte öğrencilerin hazır, fabrika çıkışlı oyuncaklar yerine tahtadan ve çocukların kendi yapacağı oyuncakları tasarlayabilmesi, montajını yapabilmesi, el becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.Merkezdeki ve kırsaldaki bazı okullarda her gün 100 öğrenciyle yapılan oyuncak yapımı etkinliğinde çocuklar oyuncak araba, kukla, kumaş tasarım oyuncaklar gibi temel oyuncakların montajını ve boyama işlemini öğrenerek kendi oyuncağını kendisi yapıyor.


Oyuncak yapım etkinliğinde çok eğlenen öğrenciler ve öğretmenleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:32
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