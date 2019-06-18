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Çocuklar karne sevincini Piazza’da yaşadı

Karnelerini alan Şanlıurfalı çocuklar,Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin kendileri için hazırladığı etkinlikte hoşça vakit geçirdi.

18 Haziran 2019 Salı 10:24
Çocuklar karne sevincini Piazza’da yaşadı

Karnelerini alan Şanlıurfalı çocuklar,Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin kendileri için hazırladığı etkinlikte hoşça vakit geçirdi.


Şanlıurfa’nın en büyük alışveriş merkezi olan Piazza, çocuklara karne hediyesi olarak birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı. Her çocuğun sevgilisi ‘’Arda İle Ceren’’i konuk eden Piazza,‘’Biz İkimiz Arda İle Ceren Müzikali’’ ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Arda İle Ceren’in sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile olan ilişkileri interaktif bir gösteri ile sergilenirken, çocuklar da unutulmaz anlar yaşadı. İki gün boyunca seanslar halinde gerçekleşen müzikal, çocukları eğlencenin doruklarına çıkardı.


TRT Çocuk Kanalı’nın sevilen çizgi film karakteri ‘’Hapşuu’’ da Şanlıurfalı çocuklarla buluştu. ‘’Hapşuu’’ ve arkadaşlarının, kaybolan güneşi bulmak için atıldıkları maceradaki keşifleri, bu arayış sırasında, yardımlaşmalı ve paylaşımları minik izleyicilere hem öğretici hem de eğlenceli anılar kazandırdı.


Piazza’nın karne hediyesi etkinlikleriyle unutulmaz çocukluk anıları yaşayan çocukların bu mutluluğuna aileleri de ortak olup, cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:24
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