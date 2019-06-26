Çocuklar karne şenliğinde buluşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2018-2019 eğitim-öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler için Kelebekler Vadisi Parkında 29-30 Haziran tarihlerinde karne şenliği düzenleyecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından okulların tatile girmesi ile birlikte yapılması planlanan fakat olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilen karne şenliği 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kelebekler Vadisi Parkında saat 12.00 ile 19.00 arası yapılacak olan etkinliklerle 1 yıl eğitim gören öğrenciler 2 gün boyunca doyasıya eğlenecek. Şenlik kapsamında, çocukların televizyonlardan severek izledikleri Niloya ve Harika Kanatların da sahne alacağı etkinliklerin yanı sıra, yarışmalar ve çeşitli oyunlar çocukların beğenisine sunulacak. Karne sevincini 2 gün boyunca doyasıya yaşayacak olan öğrenciler palyaço ve illüzyon gösterileriyle büyülü dünyanın içinde yer alırken, diğer taraftan zıp zıp ünitesi, şut kalesi, kaydırak, engelli parkur, top havuzu, şişme basket potası ile gönüllerince eğlenecekler.

Etkinliklerin vazgeçilmezi olan yarışmalar kapsamında ise öğrenciler yumurta taşıma, sandalye kapmaca, halat çekme, çuval ile koşu yarışmaları ile yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapacaklar. Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğrencileri kutlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı tatil başlangıcında da unutmadık. Bu yıl karne şenliğimizi, Kelebekler Vadisi Parkına kurduğumuz oyun parkurunda gerçekleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızı bir yılın yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için Kelebekler Vadisi Parkına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.