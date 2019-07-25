0553 313 94 23

Çocuklar kaleci oldu, belediye başkanı penaltı attı

Erzincan’da düzenlenen Yaz Okulları etkinliğinde çocuklar kaleci oldu, Belediye Başkanı Bekir Aksun penaltı atışı yaptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:14
Çocuklar kaleci oldu, belediye başkanı penaltı attı

Erzincan’da düzenlenen Yaz Okulları etkinliğinde çocuklar kaleci oldu, Belediye Başkanı Bekir Aksun penaltı atışı yaptı.


Erzincan Belediyesince hizmete sunulan Yaz Okullarında 260 çocuk, tiyatro, halk oyunları, gençlik korosu, bağlama, piyano- org, atıcılık, futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere 9 branşta eğitim gördü.


Uzman kurs hocaları tarafından sosyal faaliyetlerde eğitilen çocuklar düzenlenen törende Belediye Başkanı Bekir Aksun’u coşkuyla karşıladı.


Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Yaz Okulu münasebetiyle müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bu kurslarda kursiyerlerin yaptıkları hizmetleri sizinle paylaşmak, gelecekte daha güzel, daha anlamlı, daha yaşanabilir bir Erzincan’ı imar ve inşa edebilmek içindir. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 9 kolda kursiyerlerimizin ve kendi iç bünyemizde olan kursiyerlerle etkinlikler düzenledik. Yaz Okulunda 260’a yakın öğrencimiz burada kurs görmekte. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz, hep birlikte planlarken bu yaz tatili içerisinde 60 günlük süre içerisinde 9 ayrı branşta etkinlikler yapıyoruz. Farkındalık için şapka tişört yapmışlar. Biz çocuklarımız için ne yapabiliriz. Bunu hep düşünüyoruz. Erzincan Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanında olacağız. Çocuklarımız mutlaka bize emanet olacak. Okuldan arta kalan zamanlarında öğrencilerimiz için bir takım etkinlikler yine düzenleyeceğiz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Aksun, çocuklara şapka ve tişört hediye etti.


Etkinlik kapsamında Yaz Okulunda bağlama öğrenen çocuklar sazın teline vurarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu.


Program çocukların kaleye geçmesi ve Belediye Başkanı Bekir Aksun’un penaltı atışı yapmasıyla sona erdi.


3 penaltı atışı yapan Başkan Aksun, birini gole çevirirken 2 atışını kaledeki çocuklar kurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:14
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya..
    2. Bursaspor'un Stadı'nda inanılmaz soygun!
    3. Mehmet Ali Şahin: Ahmet Davutoğlu'nun..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Filistin, İsrail ile yapılan tüm..
    6. Bakan Kasapoğlu’ndan EYOF’ta madalya..
    7. Hazırlık maçı: Augsburg: 4 -..
    8. Çocuklar kaleci oldu, belediye başkanı..
    9. Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da
    10. Dünya Ralli Şampiyonası’na..
    11. Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
    12. Hazırlık maçı: Trabzonspor: 3 - TSG..
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    15. ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı..
    16. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu:..
    17. FETÖ'cü Kanter’e ABD’deki Türklerden..
    18. O pankart taşıyan şahsın üzerinden..
    19. Şair Yusuf Dursun'a saygı programı
    20. Futbol: Hazırlık maçı
    21. BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer..
    22. Yeni Malatyaspor turu zora soktu!
    23. Trump'tan Zelenskiy'e tebrik telefonu
    24. Juncker’den Johson’a “Brexit anlaşması..
    25. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    26. Hatay’da korkutan yangını
    27. Futbol: Hazırlık Maçı
    28. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,..
    29. Kırmızı bültenle aranıyordu.....
    30. ABD’nin yeni Savunma Bakanı Esper..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı