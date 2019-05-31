Çocuklar iftar yemeğinde buluştu

Tokat’ın Turhal ilçesinde "Haydi çocuklar teravih namazına, namazdan sonra ikramlar bizden" projesine katılan çocuklar, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Turhal Müftülüğü tarafından geçen Ramazan ayında çocuklara camilerin sevdirilmesi ve camilere gelmelerinin sağlanması amacıyla başlatılan "Haydi çocuklar teravih namazına, namazdan sonra ikramlar bizden" projesi bu sene de uygulanmaya devam etti. İlçe Müftülüğü tarafından proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerdeki camilerde teravih namazına sürekli katılım sağlayan 200 çocuk iftar yemeğinde buluştu. Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, din görevlileri ve çocuklar katıldı. Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan iftar programında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, “Geçen yıl başlatmış olduğumuz bu projenin ilgi görmesi ve amacına ulaşmasından dolayı bu yıl da ikincisini yapalım dedik. Ayrıca birde bunu taçlandıralım istedik. Bu yıl en az on beş gün oruç tutan ve teravih namazına sürekli katılan gençlerimizi, çocuklarımızı bir araya getirerek onlarla birlikte iftar sofrasında buluşalım istedik” dedi.

Projenin örnek bir proje olduğunu ifade eden Kaymakam Üçer, “İnşallah siz de bizim yaşlarımıza geldiğinizde bu ibadetlere devam etmekte olursunuz. Kendi çocuklarınıza ve yakınlarınıza bunları öğretiyor olursunuz. Çünkü bunun bilincine küçük yaşlarda varmak ve başlamak lazım. O zaman daha devamlı ve kalıcı oluyor. Bu vesile ile hem sizleri hem de ailelerinizi ve hocalarınızı bu ibadetleri yapmaya teşvik ettiği için tebrik ediyorum” diye konuştu. Düzenlenen iftar sonrası, programa katılan 200 çocuğa çeşitli hediyeler takdim edildi.