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Korona Virüs Çocuklar için toplu aşılama başladı! İşte ilk ülke
Korona Virüs

Çocuklar için toplu aşılama başladı! İşte ilk ülke

Küba ülkedeki tüm çocuklar için toplu Kovid-19 aşı programını başlatan ilk ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:53:00 -
Çocuklar için toplu aşılama başladı! İşte ilk ülke

Nüfusunun yüzde 90'ını aşılama çabasını sürdüren Küba, çocuklar için ilk toplu COVID-19 aşı kampanyasını başlattı.

Küba istatistiklerine göre, en az 117 bin 500 çocukta yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Küba Sağlık Bakanı Jose Portal Miranda, çocuklar için virüs vakalarının artmasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

Küba'daki çocuklar arasında vakalarının artması, yetkililerin bu ayın başlarında okulları yeniden açma planlarını ertelemesine neden olmuştu.

Kendi aşılarını kullanıyorlar

Eğitim Bakan Yardımcısı Eugenio González, ebeveynlerin çocuklarına okula dönmek için aşı yaptırmak zorunda olmadıklarını, ancak halkı çocuklarını aşılamaya çağırdıklarını ve yüzde 100 Küba menşeli aşıları olduğunu söyledi.

Küba Soberana-2 ve Abdala isimleri verilen iki ayrı COVID-19 aşısı geliştirdi.

Ülkede 2 ila 18 yaşındaki çocuk ve gençlere Soberan-2, yetişkinlere ise Abdala aşısı yapılıyor.

Bu aşılar henüz uluslararası kurumlar tarafından onaylanmadı.

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