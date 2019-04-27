Çocuklar için şenlik düzenlendi, organik ürünler sergilendi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, çocuklar için şenlik düzenlenirken, organik ürünlerde sergilendi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, çocuklar için şenlik düzenlenirken, organik ürünlerde sergilendi.

İlçede, İstiklal İlkokulu’nda öğrencilere yönelik ailelerin desteğiyle şenlik organize edildi. Şenlik programına İlçe Kaymakamı Harun Kazez, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenci velileri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.Öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar, gösteriler,sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği programda palyaço gösterisi de yer aldı.

Etkinlikte organik köy ürünleri de sergilenirken, öğrenci velileri veöğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler programa katılanlara ikram edildi.

Bu tip etkinliklerin kaynaşmada önemli olduğunu belirtenKaymakamı Harun Kazez, emeği geçenlere teşekkür etti.

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