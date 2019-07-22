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Çocuklar için popüler branş ‘jimnastik’

Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen Temel Jimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Okulu’nda 1.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
Çocuklar için popüler branş ‘jimnastik’

Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen Temel Jimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Okulu’nda 1. dönem yaz okulu eğitimleri tamamlandı. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği kurslarda eğitim süreci 2. ve 3. dönem eğitim programlarıyla devam edecek.


Çocukları daha hareketli ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak güvenilir bir ortamda sosyalleşebilmelerine olanak sağlamak amacıyla Önce Öğren Sonra Eğlen, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At, Okullar Tatile Minikler Şehitkamil’e gibi oyun, spor ve eğlence eksenli projeleri arka arkaya hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, Temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okullarıyla da binlerce minik öğrenciyi spor faaliyetleriyle buluşturuyor. İbrahimli Spor Merkezinde hafta boyunca farklı seans seçenekleriyle gerçekleştirilen eğitimlerde geride kalan 1. dönemin ardından jimnastik branşı popülaritesini arttırarak çocukların en çok ilgi gösterdiği branşlar arasında zirvedeki yerini kordu. İbrahimli Spor Merkezinde miniklere yönelik gerçekleştirilen spor okulu çalışmalarını ziyaret eden ve sporcuların gelişim süreciyle ilgili eğitmenlerden bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minik şampiyonlarla yakından ilgilenerek sohbet etti.


“Çocuklarımız bol bol hareket etsin spor yapsın”


İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarını takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların bol bol hareket etmesi, spor yapması, enerjilerini oyunlar oynayarak sarf edebilmeleri adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Hareket eden, spor yapan çocukların daha sağlıklı düşündüğü, sabrı, dayanışmayı, disiplini, mücadeleyi, sevgiyi öğrendikleri ve bu sayede sosyal zekalarının geliştiği çok önemli bir gerçek. Bizler de bu durumdan hareket ederek kurumlar arası işbirliğiyle oyun ve spor içerikli projeler düzenliyor, spor okulu çalışmalarımızda bu konuya ağırlık veriyoruz. Önce Öğren Sonra Eğlen Projemizle bugüne kadar 4-9 yaş aralığındaki on binlerce minik öğrencimizi daha hareketli, sağlıklı ve zinde bir yaşama davet ettik. Jimnastik branşı, spor dalları için altyapı görevi gören bir spordur. Doğru bir programla uygulandığında çocuklarda koordinasyon, esneklik, çabukluk ve kuvvet gibi fiziksel özelliklerinin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor. İbrahimli Spor Merkezi dışında 3 farklı noktada daha branşa özgü çalışmaların yürütülmesine destek veriyoruz. Spor okulu faaliyetlerine destek veren, emeği geçen tüm değerli velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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