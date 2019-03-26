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Çocuklar için Ormanın Güzellikleri isimlerini çocuk tiyatrosu sahnelendi

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara Ormanın Güzellikleri isimlerini çocuk tiyatrosu sahnelendi.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Çocuklar için Ormanın Güzellikleri isimlerini çocuk tiyatrosu sahnelendi

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara Ormanın Güzellikleri isimlerini çocuk tiyatrosu sahnelendi.


Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen tiyatroda hem çocuklara güzel bir vakit geçirilmesi sağlanırken, çocuklara hem de doğa ve ağaç sevgisini öğretildi. Ormanın Güzellikleri isimli oyununu, Aydoğan Akdemir, Tuğçe Yanardağ ve Esra Özcan oynarken, tiyatroya çocukların ilgisi büyük oldu.



"Orman yangınlarını önlemek için de ALO 177 vurgusu yapıyoruz"


Oyun yazarı ve yönetmeni Rıza Taban, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tiyatromuz, her yıl geleneksel olarak Orman Genel Müdürlüğü´nün çocuklara yönelik, orman sevgisi, ağaç sevgisi, erozyonu önleme, ekolojik denge, ormancıların görevleri, ormanda yetişen endemik, aromatik ve tıbbi bitki türleri, orman canlıları, orman meyveleri, orman canlılarını tanıtmak ve bütün bunların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve ormanların insanımıza ve ülkemize yararlarını içerir. Tiyatromuzda orman yangınlarını önlemek için de ALO 177 vurgusu yapılarak gençlerimiz bu konuda bilgilendirilmektedir. Hem eğlenip, hem de öğrenmenin yanında orman idaresiyle öğrencilerimizi kaynaştırarak fidan dikimi konusunda da alışkanlıklar kazandırmaya çalışmaktayız" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
  1. doğa

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