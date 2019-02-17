Çocuklar için meyve sebzelerden "doğal boya" yapıyorlar

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya gelen 3 kadın, "Doğal Boya Atölyesi" kurarak çocukların kimyasal ürünlerin zararlarından uzak rahatça oynayabilmeleri için sebze ve meyvelerden boya yapıyor.

Limondan sarı, çilek ve nardan kırmızı, mavi yemişten siyah, bal kabağından turuncu, ıspanaktan yeşil, şalgamdan mor renkleri elde eden kadınlar, köy köy gezip, kent ve ilçe merkezlerinde engelli derneklerini ziyaret ederek hem boya yapımını öğretiyor hem de yaptıkları boyaları ücret talep etmeden ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Doğal Boya Atölyesi sorumlusu Binnur Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'de tarımla uğraştığını, sebze ve meyveleri toplarken eline bulaşan boyalardan yola çıkarak bitkileri kaynatarak doğal boya yapmayı öğrendiğini söyledi.

Samsun'daki arkadaşları doktor Canan Süleymanoğlu, emekli öğretmen Yasemin Ar Keskin ile doğal boya yaparak özellikle ihtiyaç sahibi ve engelli çocuklara ulaştırabilmek için "Doğal Boya Atölyesi"ni kurduklarını anlatan Temel, fırsat buldukça Türkiye'de farklı şehirlere, köylere giderek özel çocuklar ile köy çocuklarının ailelerine sebze ve meyvelerden nasıl boya yapabileceklerini öğrettiklerini belirtti.

Organik boyalarla köy çocuklarını, lösemili, otistik, down sendromlu ve görme engelli çocukları tanıştırdıklarını ifade eden Temel, köydeki çocukların boyalara ulaşmakta güçlük çekebileceğini, ailelerinin köyde yetişen sebze ve meyvelerden çocuklarına boya yapabileceğini aktardı.

Lösemili çocuklar için doğal boyanın daha sağlıklı olacağına inandıklarını, otistik ve down sendromlu çocukların zaman zaman boyaları tadabildiklerini ancak sebze ve meyvelerden üretilen boyaların çocuklar için risk taşımayacağını vurgulayan Temel, görme engelli çocukların da meyve ve sebzelerden elde edilen renkleri kokularından kolayca ayırt edebildiklerini ifade etti.

Sonuçlardan çocukların da kendilerinin de mutlu olduklarını söyleyen Temel, şunları dile getirdi:

"Etkinlik yaptığımız bölgelerde özellikle o bölgenin sebze ve meyvelerini toplayarak organik boya yapıyoruz. Sebze ve meyveleri suda kaynatıyoruz. Pancardan mor, nardan kırmızı, ıspanaktan yeşil, limondan sarı, kırmızı lahanadan mordan maviye geçen gibi birçok renk elde ediyoruz. Bu organik boyalarla çocukların haşır neşir olması için köy köy ve dernek dernek geziyoruz. Çocuklar boyalarla oynarken ailelerine de organik boya yapmayı öğretiyoruz."

- "Çocukların hem dokunabilecekleri hem de tadabilecekleri organik ürün yapıyoruz"

Sebze ve meyvelerden yapılan boya tekniğinin geleneksel bir kök boya tekniği olduğuna işaret eden Temel, şöyle devam etti:

"Eskiden Anadolu'da iplikler, yünler ve halılar sebze ve meyvelerden elde edilen renklerle boyanırmış. Sadece mahsullerden değil böceklerden, taştan ve minerallerden de yardım alınarak renkler ortaya çıkarılırdı fakat biz çocuklarla birlikte etkinlik yaptığımız için sadece mahsul ürünlerden boya üretiyoruz. Çocukların hem dokunabilecekleri hem de tadabilecekleri organik ürün yapıyoruz. Meyve ve sebzeleri önce iyice yıkıyor ve temizliyoruz. Sonra ince ince kesip tencerede suyun içinde haşlıyoruz çünkü çocuklar ellerine bulaştırdıkları boyaları tatmak istiyor. Yani dokuların, kokuların ve tatların karışımı olduğu için çocukların farklı duyularını zenginleştiriyoruz."

Temel, Anadolu'daki sebze ve meyveden boya üretme geleneğini de devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.



